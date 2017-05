Ciklon Mora v Bangladešu terjal najmanj pet življenj

Neurje prizadelo begunske centre manjšine Rohingja

30. maj 2017 ob 07:20,

zadnji poseg: 30. maj 2017 ob 13:03

Ciklon Mora je z bučnimi vetrovi in močnim deževjem zadel ob jugovzhodno obalo Bangladeša. Doslej je življenje izgubilo najmanj pet ljudi, večina zaradi padajočih dreves.

Oblasti so za zdaj preselile več kot 300.000 ljudi, skupno jih nameravajo evakuirati več kot milijon. Po navedbah oblasti je poškodovanih več sto hiš.

Mogočna nevihta je zjutraj po krajevnem času udarila med pristaniščem Cox's Bazar in mestom Čitagong na jugovzhodu države. Veter je dosegel hitrost do 117 kilometrov na uro, je sporočilo bangladeški vladni urad za meteorologijo, poroča BBC.

Več kot milijon ljudi oblasti selijo v zaklonišča. Za zdaj so preselili več kot 300.000 ljudi, poroča CNN. Prav tako so zaprli letališča in pristanišča na območju.



Prebivalci zatočišče iščejo v šolah, centrih za pomoč, vladnih pisarnah in drugih varnih zgradbah v 17 okrožjih po državi, oblasti pa so pred nevihto vzpostavile 3.800 centrov za pomoč, je sporočil generalni direktor vladnega oddelka za upravljanje s katastrofami Abu Sjed Mohamad Hašim, še poroča CNN.

Ciklon lahko prizadene tudi Mjanmar in Indijo ter prihaja na območje kmalu po močnem deževju v Šrilanki, ki je povzročilo poplave in plazove, v katerih je umrlo več kot 180 ljudi.

Bangladeške oblasti so že predhodno opozorile, da bodo območje Čitagonga prizadele nevihte, ki bodo povzročile tudi visoko valovanje, zaradi česar so ribiškim ladjam svetovali, naj ostanejo v pristaniščih.

Ciklon naj bi dosegel prvo (najnižjo) stopnjo na štiristopenjski saffir-simpsonovi ciklonski lestvici ter se nato v 12 urah umiril in prešel v tropsko nevihto, še poroča BBC.

Poškodovani centri Rohingj

Oblasti za zdaj ne poročajo o smrtnih žrtvah, čeprav naj bi ciklon poškodoval begunske centre muslimanske manjšine Rohingja. Voditelj skupnosti Šamsul Alam je dejal, da je ciklon uničil skoraj vseh 10.000 slamnatih hiš v dveh begunskih centrih v okolici Cox's Bazarja. Več sto tisoč Rohingj se je v Bangladeš zateklo pred nasiljem v sosednjem Mjanmaru.

