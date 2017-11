Čile: Za položaj predsednika spopad nekdanjega predsednika in novinarja

V 2. krogu utegne biti izid zelo tesen

20. november 2017 ob 11:29

Santiago de Chile - MMC RTV SLO, STA, Reuters

V 1. krogu predsedniških volitev v Čilu je največ glasov dobil nekdanji predsednik Sebastian Pinera, ki se bo v 2. krogu 17. decembra pomeril z nekdanjim televizijskim novinarjem in kandidatom leve sredine Alejandrom Guilierjem.

Po več kot 98 odstotkih preštetih glasov kaže, da je 67-letni Pinera, ki je bil na čelu države med letoma 2010 in 2014, dobil 36,6 odstotka glasov, Guillier pa 22,6 odstotka. "Ta izid je zelo podoben tistemu iz leta 2009. In spomnite se, da smo takrat zmagali," je dejal Pinera.

Na tretje mesto se je presenetljivo uvrstila še ena novinarka, kandidatka leve koalicije, 46-letna Beatriz Sanchez. Posredno je že nakazala, da bo v 2. krogu podprla Guillierja, ki je novinarsko kariero zamenjal za politično, leta 2013 je bil izvoljen v senat. "Jasno je, da bi bila zmaga Pinere neuspeh," je dejala.

Tesen izid v drugem krogu?

Kot poroča Reuters, so v štabu Pinere pričakovali višjo podporo. V drugem krogu utegne biti izid zelo tesen, sploh če bodo podporniki Sanchezove in drugih štirih levičarskih kandidatov množično odšli na volišča in podprli Guilliera. Pinera je zato pričakovano pozval k enotnosti levice. "Več nas je, zato moramo decembra zmagati," je dejal svojim podpornikom.

Če bo Pinera 17. decembra zmagal, se bo Čile, sicer ena najbolj stabilnih in bogatih držav Južne Amerike, pridružila vse večjemu bloku konservativnih vlad na celini.

Pinera je v kampanji med drugim obljubil podvojitev gospodarske rasti in spremembe pokojninskega sistema, v kampanji pred 2. krogom pa bo moral, če bo želel zmagati, zmanjšati strahove, da utegne izničiti pridobitve vlade Bacheletove za študente, ženske in delavce, med drugim razširitev brezplačnega izobraževanja in krepitev sindikatov.

Guillier na drugi strani napoveduje, da se bo spopadel z visoko neenakostjo v čilski družbi. Njegovi cilji so diverzifikacija čilskega gospodarstva, ki je zdaj odvisen od bakra, olajšanje dostopa do visokošolskega izobraževanja in zapis delavskih pravic v ustavo.

Zdajšnja predsednica Michelle Bachelet ni smela kandidirati za položaj, saj čilska ustava ne dovoljuje dveh zaporednih mandatov. V nagovoru v nedeljo je Čilence pozvala, naj decembra odidejo na volišča, saj so ogrožene njene politike.

