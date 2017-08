CNN zaradi nacističnega tvita odpustil komentatorja

Lord odgovarja, da je bil pozdrav "napačno razumljen"

11. avgust 2017 ob 16:57

New York - MMC RTV SLO, STA

Ameriška televizijska mreža CNN je odpustila političnega komentatorja Jeffreyja Lorda, ker je na družbenem omrežju Twitter v sporočilu liberalnemu kritiku uporabil nacistični pozdrav.

Lord je v izmenjavi tvitov z vodjo organizacije Media Matters for America Angelom Carusonejem uporabil nacistični pozdrav "sieg heil", zaradi česar je CNN s komentatorjem prekinil delovno razmerje. "Za nacistične pozdrave ni opravičila, Jeffrey Lord ne dela več za našo mrežo," je sporočil tiskovni predstavnik CNN-a.

Lord je Carusoneju prek Twitterja poslal povezavo do prispevka, v katerem raziskovalni informacijski center Media Matters for America označuje kot fašistične fanatike, ki nasprotujejo svobodi govora. Pri tem je priimek direktorja organizacije napačno zapisal kot Corusone. "Vaš naslov vsebuje napako. Zakaj pričakujete, da vas bodo drugi jemali resno, če ne jemljete resno niti sami sebe," je Carusone v tvitu odgovoril Lordu, na kar se je slednji odzval z omenjenim nacističnim pozdravom.

Za nacistični pozdrav je pozneje po poročanju BBC-ja dejal, da je bil napačno razumljen, saj naj bi bil uperjen proti nacistom in fašistom. "Smejem se tistim, ki nadlegujejo ljudi v slogu fašistov in neonacistov ter jih zato umaknejo iz etra, zdaj pa se je prav to zgodilo meni," je dejal po pisanju časnika New York Times.

Odkrit privrženec Trumpa

Medijska mreža je Lorda predtem opisovala kot enega najboljših političnih komentatorjev ter prvega odkritega privrženca predsednika Donalda Trumpa, ki se je pridružil CNN-u.

J. R.