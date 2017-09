Cvetoče nemško gospodarstvo - za Merklovo uspeh, za Schulza kazalnik nepravičnosti

Gospodarstvo ena glavnih tem pred volitvami

21. september 2017 ob 21:59

Berlin - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Nemčija je imela v prvi polovici letošnjega leta 18 milijard evrov proračunskega presežka, brezposelnost je pri 3,9 odstotkih na rekordno nizki ravni, gospodarska rast se viša - tudi zato je gospodarstvo ena glavnih tem pred volitvami.

Kanclerka Angela Merkel poudarja uspehe, njen glavni tekmec Martin Schulz pa opozarja na socialno nepravičnost, ki kljub gospodarskim uspehom ostaja. Viša se število ljudi pod pragom revščine, zato vse stranke v predvolilni kampanji obljubljajo davčne olajšave, predvsem socialni demokrati SPD pa več denarja za šolstvo, infrastrukture, vrtce in družine.

Na številnih predvolilnih shodih je slišati, da gre Nemčiji gospodarsko izjemno dobro. Na shodih Merklove ljudje to izpostavljajo kot vzrok, da jo bodo ponovno volili. Kandidat SPD-ja Schulz s tem dejstvom opozarja, da ne gre vsem v Nemčiji zaradi tega dobro in da je potrebne več socialne pravičnosti.

Nemčija je očitno bogata država, a ne gre vsem v Nemčiji dobro. Zato je potreben enak dostop do izobrazbe, ukinitev plačila vrtca, varnost, da lahko obdržiš delovno mesto to so reči, o katerih govorimo, ko govorimo o socialni pravičnosti v tej državi in seveda tudi o pokojninah.



Fuest: SPD po principu Dedka mraza

Presežek je posledica višjih prihodkov davkov in nižjim socialnim izplačilom ob nizki brezposelnosti. Hkrati pa ti uspehi odpirajo vrata zahtevam po več socialne pravičnosti. CDU, SPD in Zeleni obljubljajo olajšave za družine, CDU manj, SPD več. Naš sogovornik, eden najvplivnejših nemških ekonomistov z münchenskega gospodarskega inštituta IFO Clemes Fuest pravi, da je nujno potrebno v šolstvo vložiti več, a da med obema strankama ni bistvenih razlik v ponudbi.

"Pri davčni politiki, obe stranki želita znižati obdavčitve prihodkov, obstajajo minimalne razlike, SPD želi nekoliko bolj obremeniti tiste, ki zaslužijo več, CDU olajšati vse skupaj, ampak razlike niso velike. To, kar pri SPD-ju pride bolj do izraza kot pri CDU-ju je princip Dedka mraza - več denarja za vrtce, infrastrukture, izobrazbo. Imamo predstavo, da bo država dala denar vsemu. Pri CDU-ju je to manj poudarjeno, a tudi oni veliko obljubljajo," meni Fuest.

Kljub temu, da je pravičnost osrednji slogan Socialdemokratske stranke, jim je s tem uspelo prepričati le dobrih 20 odstotkov volivcev. CDU-ju je s sloganom "V Nemčiji dobro in radi živimo", uspelo prepričati okoli 16 odstotkov več.

J. R., Polona Fijavž, RTV Slovenija