Teden dni pred volitvami Merklova zanesljivo vodi, Schulzu podpora pada

Naraščanje podpore skrajnodesnemu AfD-ju

17. september 2017 ob 17:52,

zadnji poseg: 17. september 2017 ob 18:18

Potsdam - MMC RTV SLO, Radio Slovenija, Reuters

Teden dni pred nemškimi parlamentarnimi volitvami je podpora SPD-ju Martina Schulza rekordno nizka. Podpora CDU-ju Angele Merkel ostaja najvišja, je pa ta teden narasla podpora skrajno desni Alternativi za Nemčijo.

Socialdemokratski stranki Schulza javnomnenjske raziskave namenjajo le še okoli 20-odstotno podporo. Podpora krščanskim demokratom trenutne kanclerke ostaja pri približno 38 odstotkih. Alternativa za Nemčijo (AfD) ima z 12 odstotki ponovno več kot desetodstotno podporo.

Preostale tri stranke, ki se bodo zagotovo prebile v parlament, se gibljejo pri okoli osmih do desetih odstotkih - liberalna FDP, Zeleni in Stranka levice. Nemški liberalni demokrati (FDP), ki so bili do zdaj tradicionalni zaveznik Merklove, so napovedali, da po volitvah ne bodo stopili v koalicijo, če bo kanclerka podprla francoski predlog o fiskalni integraciji evroobmočja.

"Najtežje vprašanje je postavljanje načrtov za prihodnost Evrope. Bojim se, da se je Merklova že zavzela za nove mehanizme financiranja Evropske unije francoskega predsednika Emmanuela Macrona," meni vodja stranke Christian Lindner.

Schulzu voda v grlo

Prvemu možu Socialdemokratske stranke Martinu Schulzu teče voda v grlo. Javnomnenjske raziskave mu napovedujejo le 20 odstotkov, kar bi bilo kar pet odstotkov manj kot pred štirimi leti, a Schulz še vedno govori, da bo novi kancler, vendar vse pogosteje omenja tudi veliko koalicijo. V tednu dni mora nagovoriti čim več volivcev, kar pomeni, da bo organiziral vsaj tri shode v treh različnih mestih na dan.

Potsdam je mesto, ki vse od združitve Nemčij tradicionalno voli socialdemokrate, a na osrednjem trgu tik pred Schulzevim zborovanjem ni bilo veliko ljudi. Schulz je na svoj shod zamudil debelo uro, trg se je vmes le napolnil, prvak stranke pa je poudaril moto svoje kampanje - več pravičnosti in napadel moto Merklove - da v Nemčiji vsi radi in dobro živijo.

"Nemčiji gre dobro, da, to drži, a ne gre dobro vsem, ki živijo v Nemčiji. Nemčija je bogata, a niso vsi bogati. Stališče CDU-ja je, da je vse dobro, vse teče, lepo, a ne slišijo težav ljudi z najemninami, socialnimi težavami. Ni tako, da gre vsem v Nemčiji dobro. Državi gre dobro, a jo moramo narediti boljšo," je množico nagovoril Schulz.

"Kot boksar, ki ne pride v ring"

"Zdaj imamo vtis, da Merklova kot boksar stoji v ringu, ampak Schulz sploh ne pride do njega, ker ni v vladi. Vedno je spodaj. Želi v ring, ampak ne pride noter," o položaju Schulza razmišlja novinar Welta Peter Tiede, ki Schulza spremlja po Nemčiji. "Ima le še poldrugi teden časa, ampak čas ni njegov zaveznik. Menim tudi, da ni pravi kandidat SPD-ja, ker ni dovolj karizmatičen," dodaja novinar.

J. R., Polona Fijavž, Radio Slovenija