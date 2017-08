Dačić proti nastopu Thompsona na obletnici vojaške operacije Nevihta

Hrvati slavijo dan zmage, v Srbiji žalujejo za žrtvami

1. avgust 2017 ob 10:38,

zadnji poseg: 1. avgust 2017 ob 11:17

Zagreb, Beograd - MMC RTV SLO/STA

Podpredsednik srbske vlade in zunanji minister Ivica Dačić je pozval hrvaško vlado, naj znova prouči svojo odločitev, da bo sofinancirala koncert Marka Perkovića Thompsona na obletnici vojaške operacije Nevihta.

"Nastop Thompsona, ki nosi jasen ustaški predznak, pomeni žalitev in ponižanje za vse srbske žrtve," je dejal Dačić za srbsko tiskovno agencijo Tanjug. Hrvaško ministrstvo za veterane je sicer potrdilo, da bodo financirali Thompsonov koncert v Slunju.

Vodja srbske diplomacije meni, da je financiranje Thomsonovega koncerta iz državnega proračuna "v nasprotju z javno potrjenimi prizadevanji hrvaške vlade za dobrososedske odnose s Srbijo". Kot je poudaril, se je nujno izogibati tovrstnim provokacijam.

Za Hrvaško dan zmage, za Srbijo dan žalovanja

Proslava hrvaškega dneva zmage, domovinske hvaležnosti in veteranov, ki ga zaznamujejo 5. avgusta ob obletnici operacije Nevihta, vsako leto poveča napetosti v odnosih med Zagrebom in Beogradom. Medtem ko na Hrvaškem častijo zmago svojih vojaških enot, ki so avgusta 1995 osvobodile večji del ozemlja, ki so ga leta 1991 zasedle srbske sile, v Srbiji žalujejo za srbskimi žrtvami.

Nevihto v Beogradu vidijo kot največje etnično čiščenje v Evropi po drugi svetovni vojni, ko naj bi bilo s hrvaškega ozemlja pregnanih kar okoli 200.000 Srbov. V Srbiji je tako 5. avgust dan spomina na trpljenje in pregon Srbov.

70.000 evrov vreden koncert

Sobotni koncert v Slunju razburja tudi na Hrvaškem, predvsem zaradi domnevnih stroškov Thompsonovega koncerta, ki glede na poročanje hrvaških medijev presegajo pol milijona kun (70.000 evrov). Mesto Slunj je napovedalo, da bodo prispevali petino omenjenega zneska, za preostalo pa bosta poskrbela Karlovška županija in ministrstvo za veterane.

Hrvaški minister za veterane Tomo Medved je pojasnil, da sodelujejo pri financiranju koncerta v Slunju, ker vsako leto prispevajo za stroške tehnične podpore dogodkom ob proslavi Nevihte. Omenil je, da bodo plačali avtobuse za organiziran prevoz veteranov na koncert.

Za Thompsona ustaški pozdrav ni problematičen

Thompson v svojih pesmih uporablja tudi zloglasni ustaški pozdrav "Za dom spremni". Obstajajo tudi posnetki Thompsonovih nastopov, v katerih je povzdigoval ustaški režim in nasilje proti Srbom.

Thompson je v ponedeljek za hrvaško regionalno televizijo N1 zanikal, da bo prejel honorar za svoj nastop. Glede uporabe pozdrava Za dom spremni je dejal, da z njim ne krši nobenih zakonov, saj gre po njegovem mnenju le za del pesmi Čavoglave, ki je nastala med vojno na Hrvaškem.

Osrednja slovesnost v Kninu

Na osrednji hrvaški slovesnosti, ki bo tako kot vsako leto 5. avgusta v Kninu, bo letos nastopilo Prljavo kazalište iz Zagreba. Mesto Knin je objavilo, da bodo stroški njihovega nastopa 115.000 kun (15.500 evrov).

J. R.