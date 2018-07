Damask obsoja evakuacijo "prostovoljcev" Belih čelad

Izrael in Bele čelade poudarjajo, da je šlo za humanitarno akcijo

Sirska vlada je obsodila evakuacijo več kot 400 pripadnikov sirske civilne organizacije Bele čelade, ki so jih iz Sirije v Jordanijo prepeljale izraelske sile, saj naj bi imele terorističen značaj.

Po mnenju sirskega zunanjega ministrstva gre pri operaciji Belih čelad za agresijo Izraela in drugih udeleženih, med njimi ZDA, Nemčije, Velike Britanije, Kanade in Jordanije, proti sirskemu ljudstvu, povzema nemška tiskovna agencija DPA.

Sirska vlada Bele čelade že leta obtožuje sodelovanja s terorističnimi organizacijami in džihadisti. Prostovoljci, ki so po lastnih navedbah v zadnjih letih rešili več kot 114.000 ljudi, poudarjajo svojo nevtralnost.

Humanitarna akcija

Izraelske sile so v noči na nedeljo evakuirale več pripadnikov Belih čelad in njihove družinske člane na prošnjo ZDA in evropskih držav, da bi jih rešili pred napredujočimi enotami sirske vojske na jugu države.

Čeprav je Jordanija odobrila prihod 800 ljudi, so jih prepeljali le 422, so pojasnili na jordanskem zunanjem ministrstvu. V Jordaniji bodo evakuirani Sirci lahko ostali do tri mesece, nato pa jih bodo napotili v Veliko Britanijo, Kanado in Nemčijo. Tako Izrael kot Bele čelade so po evakuaciji poudarili, da je šlo za humanitarno akcijo.

Vir v kanadski vladi je medtem za francosko tiskovno agencijo AFP sporočil, da se na evakuacijo pripravlja druga skupina Belih čelad z družinami, a jim zaradi razmer na terenu še ni uspelo doseči meje. Bele čelade so ustanovili leta 2013, njihova naloga pa je prvi odziv in pomoč civilistom po bombnih napadih na območjih, ki so pod nadzorom sirskih upornikov. Leta 2016 pa so za svoje delo prejeli alternativno Nobelovo nagrado.

Neodvisni?

Bele čelade so ustanovili leta 2013, njihova naloga pa je prvi odziv in pomoč civilistom po bombnih napadih na območjih, ki so pod nadzorom sirskih upornikov. Trdijo, da niso pristranski in da ne podpirajo ne vladnih sil ne upornikov, a podporniki sirskega predsednika Bašarja Al Asada in Rusija so prepričani, da Bele čelade pomagajo upornikom in da imajo povezave z džihadističnimi skupinami, piše BBC.

Bele čelade naj bi sestavljalo okoli 3.000 prostovoljcev, več kot 200 jih je bilo v bojih ubitih. Uradno se imenujejo Sirska civilna obramba. Bili so nominirani tudi za Nobelovo nagrado za mir.

