Direktor Cambridge Analytice: "Kandidata lahko podkupimo ali mu pripeljemo dekleta"

Okoli 265.000 ljudi je raziskovalcu Aleksandru Koganu, profesorju psihologije na Univerzi v Cambridgeu prek njegove posebne aplikacije od leta 2013 dovolilo uporabo njihovih podatkov, pa tudi podatkov vseh njihovih prijateljev na Facebooku. Kogan, ki je to počel povsem zasebno, in ne v sklopu dela na univerzi, je nato podatke prodal podjetju Cambridge Analytica, kar je sicer v nasprotju s pravili Facebooka. Foto: Reuters Izvršni direktor podjetja Cambridge Analytica Alexander Nix, se brani, da je le naštel nekaj šaljivih hipotetičnih scenarijev, s katerimi bi lahko vplivali na podporo določenemu politiku. Foto: Reuters

20. marec 2018 ob 09:00

London - MMC RTV SLO

Britanska informacijska pooblaščenka je zahtevala nalog, s katerim bi lahko pregledala pisarne, strežnike in zbirke podatkov podjetja Cambridge Analytica, ki se mora braniti obtožb, da je zlorabilo osebne podatke 50 milijonov uporabnikov Facebooka.

S pomočjo teh podatkov naj bi podjetje ugotavljalo politične preference ameriških volivcev in skušalo vplivati na njihovo glasovanje na volitvah za predsednika ZDA leta 2016.

Britanska informacijska pooblaščenka Elizabeth Denham je dejala, da je že sprožila obširno preiskavo, v kateri bo s sodelavci preučila uporabo osebnih podatkov tudi v britanskih političnih kampanjah, v kar naj bi bilo poleg podjetij Cambridge Analytica in Facebook vključeniih še okoli 30 drugih organizacij in političnih strank.

Nix se je ujel v past

Britanska televizija Channel 4 pa je objavila na skrivaj posnet pogovor z izvršnim direktorjem svetovalnega podjetja Cambridge Analytica Alexandrom Nixom. Ta je novinarju pod krinko na sestanku dejal, da lahko politike spravijo na slab glas s tem, da jim ponudijo "dogovor, ki je predober, da bi bil resničen, in seveda vse skupaj posnamejo ter objavijo na spletu". "S tem posamezniku nastavimo past in ga močno diskreditiramo," je dejal. Dodal je, da lahko "pred hišo določenega političnega kandidata pošljejo tudi nekaj deklet". "Predvsem Ukrajinke so privlačne, to je zelo učinkovito," je dodal nevede, da ga snemajo. "Seveda vam samo navajam primere, kaj se da narediti in kaj je že bilo narejeno kdaj v preteklosti," je še dejal Nix. Channel 4 je Nixu nastavil past, ko se je eden izmed njegovih novinarjev pretvarjal, da je posrednik nekega bogataša iz Šrilanke, ki si želi, da bi bil na volitvah izvoljen "njegov" politični kandidat.

"Prepričana sem, da smo vsi šokirani zaradi teh besed," se je na skrite posnetke odzvala Denhamova.

Pri Cambridge Analytici so kljub temu vsakršne nepravilnosti zavrnili. "Naše podjetje se ne ukvarja s podkupovanjem ali nastavljanjem pasti določenim politikom," so zatrdili.

Lastnik podjetja Američan, pisarne v ZDA in na Otoku

Škandal je izbruhnil konec tedna, ko je nekdanji uslužbenec podjetja Christopher Wylie razkril, da je podjetje s pomočjo podatkov od približno 50 milijonov večinoma ameriških uporabnikov Facebooka ugotavljalo njihove politične preference in poskušalo vplivati na njihovo glasovanje na volitvah za predsednika ZDA leta 2016. Cambridge Analytica naj bi bil glede na poročanja medijev v lasti ameriškega milijarderja Roberta Mercerja, ki je izdatno podprl kampanjo Donalda Trumpa, sedež pa ima v Londonu.

Iz Facebooka so sporočili, da so že leta 2015 zahtevali uničenje podatkov uporabnikov, a da so šele nedavno prejeli informacije, da do tega še vedno ni prišlo. Iz podjetja so zato dejali, da razmišljajo o sprožitvi pravnega postopka proti Cambridge Analytici.

K preiskavi pozval tudi Bruselj

Preiskavo o domnevni zlorabi podatkov uporabnikov Facebooka je sprožil tudi državni tožilec ameriške zvezne države Massachusetts, k preiskavi pa je pozvala tudi Evropska unija. "Evropa bi morala storiti vse, da zaščiti svoje državljane," je dejala evropska komisarka za pravosodje, potrošnike in enakost spolov Vera Jourova, ki bo od Facebooka zahtevala tudi pojasnilo.

