Zlorabljeni zasebni podatki več kot 50 milijonov uporabnikov Facebooka

Facebook zlorabo podatkov priznal šele po več letih

18. marec 2018 ob 17:09,

zadnji poseg: 18. marec 2018 ob 17:21

Washington - MMC RTV SLO, Reuters

Zasebni podatki več kot 50 milijonov uporabnikov družbenega omrežja Facebook so na neustrezen način končali v rokah ameriškega podatkovnega podjetja Cambridge Analytica, ki je leta 2016 sodelovalo pri kampanji Donalda Trumpa.

Po poročanju ameriškega in britanskega časopisa New York Timesa in Observerja je okoli 265.000 ljudi raziskovalcu Aleksandru Koganu, profesorju psihologije na Univerzi v Cambridgeu (ni povezave s podjetjem s podobnim imenom), prek njegove posebne aplikacije od leta 2013 dovolilo uporabo njihovih podatkov, pa tudi podatkov vseh njihovih prijateljev na Facebooku, kar je to omrežje dovoljevalo do leta 2015. Kogan, ki je to počel povsem zasebno, in ne v sklopu dela na univerzi, je nato podatke prodal podjetju Cambridge Analytica, kar je sicer v nasprotju s pravili Facebooka, poročanje omenjenih časopisov navaja Reuters.

Cambridge Analytica je sodeloval pri Trumpovi kampanji leta 2016, predstavnik kampanje pa je dejal, da so za informacije o volivcih uporabljali vire republikanske stranke, ne pa omenjenega podjetja. Tudi pri Cambridge Analytici pravijo, da teh podatkov niso posredovali Trumpovi kampanji.



Facebook za zlorabo vedel od leta 2015

Facebook je šele v petek objavil, da so raziskovalci in Cambridge Analytica prekršili njegova pravila, čeprav je za zlorabe vedel že leta 2015. V podjetju so sporočili, da razmišljajo o sprožitvi pravnega postopka, pri tem pa poudarjajo, da podatki niso bili ukradeni, saj so uporabniki dali dovoljenje za njihovo zbiranje in uporabo.

V družbenem omrežju so sporočili, da so že leta 2015 zahtevali uničenje podatkov uporabnikov, pri čemer se je glede izpolnitve zahteve zanašal na pisna potrdila vpletenih. Zdaj pa Facebook sporoča, da je prejel informacije, da podatki vendarle niso bili uničeni. Podpredsednik Facebooka Andrew Bosworth je namignil, da bi lahko v podjetju sprejeli spremembe, da bi to dokazalo, da ceni zasebnost.

Cambridge Analytica medtem sporoča, da so vse podatke uničili že decembra 2015 in da so odgovorni v Koganovem podjetju, ki jih je najprej pridobilo.

Britanski regulator, pristojen za zaščito podatkov, in državni tožilec ameriške zvezne države Massachusetts sporočata, da sprožata preiskavi o uporabi podatkov uporabnikov Facebooka.

B. V.