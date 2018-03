DR Kongo kljub nasprotovanju tujih korporacij povišal davke za rudarjenje

Oblasti želijo povečati prihodke na račun rudarjenja

10. marec 2018 ob 17:41

Kinšasa - MMC RTV SLO

Predsednik Demokratične republike Kongo Joseph Kabila je v petek podpisal novo zakonodajo na področju rudarjenja, ki dviga davke za rudarska podjetja, čemur so mednarodne korporacije v državi nasprotovale.

DR Kongo je največji proizvajalec bakra in kobalta v Afriki, to pa sta ključni sestavini baterij za prenosne telefone. V DR Kongu izkopavajo tudi diamante, tantal, kositer in zlato. Rudarska industrija je glavni vir prihodkov države iz naslova izvoza.

Tuja rudarska podjetja so močno nasprotovala novemu zakonu, češ da bi njihovo poslovanje v državi nehalo biti dobičkonosno. V Kinšaso je ta teden priletelo več vodij korporacij, ki so poskušali prepričati predsednika Kabilo. Trdili so, da bo zakonodaja odvračala prihodnja vlaganja in kršila obstoječe sporazume.

Vlada se je sicer strinjala, da bo prisluhnila njihovim posameznim pomislekom in da bo s podjetji sodelovala na področju izvajanja novega zakona, poroča BBC.

V DR Kongu že leta govorijo o spremembi zakonodaje o rudarstvu, ki je po mnenju oblasti preveč dobičkov prepuščala tujim podjetjem.

Novi zakon, ki ga je parlament sprejel januarja, naj bi podvojil prihodke države od kovin. DR Kongo, osiromašena država, sicer bogata s kovinami, zagotavlja več kot 60 odstotkov kobalta na svetu. Njegova cena se je lani več kot podvojila, zahvaljujoč povečanemu povpraševanju po električnih avtomobilih, ki potrebujejo kobalt za svoje baterije.

B. V.