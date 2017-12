DR Kongo: V poskusu protestov proti predsedniku Kabili umrla dva človeka

Kabila si je podaljšal predsedniški mandat

31. december 2017 ob 15:02

Kinšasa - MMC RTV SLO, Reuters

V Demokratični republiki Kongo katoliški aktivisti poskušajo organizirati proteste proti predsedniku Josephu Kabili in njegovemu samovoljnemu podaljševanju mandata. Policija je s solzivcem pregnala množice, varnostne sile pa so ubile dva človeka.

Katoliški aktivisti so pozvali k vsedržavnim protestom proti Kabili v času po nedeljski maši. Pred cerkvijo St. Alphonse v prestolnici Kinšasa sta bila ubita dva moška, poroča Human Rights Watch. Tiskovni predstavnik policije Pierrot Mwanamputu je zanikal uporabo ognja. Očividci medtem poročajo o dveh poškodovanih, ki sta v bolnišnici s strelnimi poškodbami rok in nog, ki sta jih pridobila med zapuščanjem cerkve St. Joseph v okrožju Matonge.

V prestolnici je policija aretirala okoli 50 ljudi, sedem ljudi je tudi hudo poškodovanih. V jugovzhodnem mestu Kamina so aretirali 25 ljudi, še trije so hudo poškodovani. Mwanampuntu je potrdil, da je policija aretirala protestnike, ki so zabarikadirali ceste ali zažigali gume, vendar ni vedel, koliko je prijetih.

V cerkev Saint Michel v prestolnici je po poročanju opozicijskega aktivista Vitala Kamerheja policija vrgla solzivec in povzročila paniko. Pred katedralo Notre Dame sta vojska in policija preprečili protestni shod okoli stotim podpornikom opozicije. V delavski soseski Barumbu je nekaj deset policistov s solzivcem razpršilo množico 300 protestnikov, ki so z Biblijami v rokah poskusili začeti protestirati.

Policija je napovedala, da je zaradi varnostnih razlogov prepovedano zbiranje v večjih skupinah, zaradi česar bo razpršila vse skupine, številčnejše od petih ljudi.

Onemogočeni medmrežje in SMS-sporočila

Državne oblasti so medtem vsem medmrežnim in telekomunikacijskem ponudnikom naročile, naj onemogočijo vse spletne povezave in možnost pošiljanja SMS-sporočil. "V odgovor na nasilje, ki se je pripravljalo, je vlada morala sprejeti ukrepe za zaščito življenj Kongovcev," je povedal telekomunikacijski minister Emery Okundji.

Predsednik želi tretji mandat

Predsedniku Josephu Kabili se je drugi predsedniški mandat iztekel decembra lani, a so oblasti predsedniške volitve odpovedale in jih prestavile na december leta 2018. Kabila naj bi si prizadeval spremeniti ustavo, da bi lahko tudi zakonito kandidiral za tretji mandat. Protesti proti samovoljnosti predsednika so potekali tudi lani, v njih je umrlo več deset ljudi.

Približno 40 odstotkov prebivalcev DR Kongo je katoličanov. Cerkev med ljudstvom uživa redek status kredibilnosti, čeprav verski voditelji niso uradno podprli protestov.

J. R.