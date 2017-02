Duterte bo dal ubiti še več mamilarjev

Kritike Amnesty Internationala

2. februar 2017 ob 14:39

Filipinski predsednik Rodrigo Duterte je napovedal, da bo še zaostril vojno proti preprodajalcem mamil. Dejal je, da bo pri boju proti mamilarjem večjo vlogo dobila vojska.

"Angažiram filipinske oborožene sile, vprašanje mamil pa postaja grožnja nacionalni varnosti. Zato bom na pomoč poklical vse oborožene sile," je danes izjavil Duterte, dodal pa, da bo dal ubiti še več mamilarjev, "kurbinih sinov".

V vojni proti mamilom ubitih več kot 6.500 ljudi

Duterte je to napovedal po sredni objavi poročila mednarodne nevladne organizacije za zaščito človekovih pravic Amnesty International, ki opozarja, da bi bilo mogoče umore zaradi mamil, ki jih izvaja filipinska policija, primerjati z zločini proti človečnosti. Duterte je predsedniški stolček zasedel konec junija, od tedaj pa je bilo v vojni proti mamilom ubitih več kot 6.500 ljudi.

Filipinski predsednik je v začetku tedna priznal, da je policija, ki ji je v boju proti mamilom poveril prvo mesto, "skorumpirana do obisti". Zato je napovedal, da policisti v teh operacijah ne bodo več sodelovali.

Vojna proti mamilom kot krinka za kriminal policije

Policisti so vpleteni v niz škandalov - od umorov, ugrabitev, izsiljevanja, kar je na plan prišlo v zadnjih tednih. Ti policisti so vojno proti mamilom uporabljali za krinko. Kot je pokazala uradna preiskava, so policisti med drugim v okviru izsiljevanja ugrabili in ubili južnokorejskega poslovneža.

Amnesty International je filipinsko policijo obtožil sistematičnega kršenja človekovih pravic, med drugim ubijanja neoboroženih ljudi, plačevanja morilcem in posiljevanja žrtev.

A Duterte je danes očitke o kršitvah človekovih pravic zavrnil in ostro napadel svoje nasprotnike. Ob tem je na dolgo razložil, kakšna težava za Filipine so uživalci metamfetamina. "In vam srce krvavi za te kurbine sinove," je dejal in ocenil, da je bilo doslej ubitih 3.000 uživalcev mamil. "Ubil jih bom še več. Pa če samo zato, da se znebimo mamil," je izjavil.

