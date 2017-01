Duterte namesto preprodajalcev drog zdaj v lov na skorumpirane policiste

Povod za odločitev umor južnokorejskega poslovneža oktobra lani

30. januar 2017 ob 12:09

Manila - MMC RTV SLO/Reuters

Filipinski predsednik Rodrido Duterte je napovedal oster boj proti skorumpiranim policistom. Kot pravi, so policisti enaki izprijenci kot preprodajalci drog. Prepričan je, da je skorumpiranih vsaj 40 odstotkov filipinskih policistov.

Zloglasno vojno proti drogam je Duterte napovedal že v svoji predsedniški kampanji. V tej čistki je bilo od lanskega julija umorjenih že preko 7.000 ljudi, vsaj 2.500 v policijskih operacijah. Čeprav so aktivisti glasno opozarjali na mnoga neupravičena policijska posredovanja, tudi pobijanja članov nevladnih skupin, ki so kot prostovoljci pomagali v boju proti drogam, je Duterte do zdaj vedno branil policiste. Vsi umori naj bi se zgodili v samoobrambi. Vojna proti drogam bi se po predsednikovi prvotni napovedi morala končati do decembra lani, a je rok podaljšal do marca letos.

Samovoljna usmrtitev brez obsodbe

Na nedeljski novinarski konferenci je Duterte priznal, da je podcenjeval mrežo preprodajalcev drog, in napovedal, da se mora zdaj posvetiti pomembnejši problematiki, korupciji policistov. Incident, ki je vrgel tako slabo luč na filipinsko policijo, da ji tokrat niti Duterte ni mogel pogledati skozi prste, se je zgodil oktobra lani. Južnokorejski poslovnež Jee Ick-joo je bil zaradi suma preprodaje drog aretiran na svojem domu blizu Manile, filipinski policisti pa so od svojcev zahtevali odkupnino. Po plačilu odkupnine je policija brez uradne obsodbe osumljenca usmrtila z obešanjem. Tako soproga preminulega kot njegov odvetnik sta prepričana, da se poslovnež s preprodajo drog ni nikoli ukvarjal, usmrčen naj bi bil pa že pred zahtevkom po odkupnini.

Šef manilske policije Ronald dela Rosa je po poročanju BBC-ja sporočil, da so zaradi boja proti korupciji razpustili enote policistov za boj proti drogam. Prve enote policistov je Duterte tako že premestil na vojna območja na filipinskem jugu.

Duterteju se mandat izteče leta 2020.

J. R.