Turška vojska in sirski uporniki zavzeli središče Afrina

Dva meseca od začetka operacije Oljčna vejica

18. marec 2018 ob 09:46,

zadnji poseg: 18. marec 2018 ob 18:35

Ankara,Afrin,Damask - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je sporočil, da je turška vojska z zavezniki vstopila v večinsko kurdsko mesto Afrin na severu Sirije in prevzela nadzor nad središčem mesta.

"Zjutraj so enote Svobodne sirske vojske prevzele nadzor nad središčem Afrina," je po poročanju BBC-ja dejal Erdogan. Novico je potrdil tudi Sirski observatorij za človekove pravice s sedežem v Veliki Britaniji.

"Zdaj tam plapola turška zastava! Tam plapola zastava Svobodne sirske vojske!" je v govoru na slovesnosti ob obletnici začetka bitke za Galipoli, s katero so se skušale zavezniške sile v prvi svetovni vojni neuspešno prebiti skozi Dardanele in poraziti tedanje Osmansko cesarstvo, dejal Erdogan. "V središču Afrina plapolajo simboli zaupanja in stabilnosti namesto cunj teroristov," je dodal.

Novico o prevzemu nadzora nad centrom Afrina je v posebni izjavi že potrdila tudi turška vojska.

V Afrin so po navedbah proturških sirskih upornikov vdrli z vzhoda in zahoda, spopadi pa se nadaljujejo v samem mestu. Po poročanju tujih agencij se civilisti, ki niso mogli zbežati, večinoma skrivajo v kleteh ob zvokih srditih spopadov na ulicah in vzklikih: "Alah je velik!"

Kurdi napovedujejo gverilski boj

Sirski Kurdi so v odzivu že obljubili, da se bodo borili do "osvoboditve mesta" in da bodo še naprej obstreljevali turške sile in njihove zaveznike. "Upor v Afrinu se bo nadaljeval do osvoboditve vsakega koščka Afrina in dokler se prebivalci Afrina ne bodo mogli vrniti na svoje domove," so sporočile kurdske oblasti regije Afrin.

"Naše sile so povsod v Afrinu. Napadale bodo turške sile in njihove plačance ob vsaki priložnosti," je povedal visoki predstavnik oblasti Otman Šejk Isa. Kot je pojasnil, bodo taktiko neposrednih spopadov zdaj zamenjali z gverilskim načinom bojevanja.

Po današnjih poročilih s terena naj bi sicer kurdske sile Afrin brez večjih bojev prepustile nasprotnikom. Vendar pa je Isa zatrdil, da so borci pokazali "še neviden odpor". Dodal je, da so se odločili evakuirati ljudi iz mesta, da bi se izognili še večji humanitarni katastrofi.

Operacija se je začela pred dvema mesecema

Turška vojska je operacijo Oljčna vejica, katere glavni cilj je poraziti kurdske sile YPG v Afrinu, sprožila pred dvema mesecema. Turki namreč YPG štejejo za teroristično skupino, povezano s prepovedano Delavsko stranko Kurdistana. V tem času je bilo po navedbah Sirskega observatorija v ofenzivi ubitih več kot 280 civilistov, medtem ko jih je v samo zadnjih treh dneh iz mesta zbežalo več kot 200.000. Te številke Ankara zavrača.

Kot je še sporočil observatorij, je bilo v dveh mesecih ofenzive ubitih več kot 1.500 kurdskih borcev, večinoma v letalskem in topniškem obstreljevanju. Ubitih naj bi bilo tudi več kot 400 proturških sirskih upornikov. Po navedbah turške vojske je bilo ubitih tudi 46 njenih vojakov, poroča AFP.

YPG je sicer glavni zaveznik ZDA v boju proti t. i. Islamski državi v Siriji.

Asad obiskal enote v Vzhodni Guti

Vse bolj krvavo v zadnjih tednih, ko je vojna v Siriji zakorakala že v osmo leto, postaja tudi v Vzhodni Guti, še zadnjem območju v bližini prestolnice Damask, ki je v rokah upornikov. Sile, zveste sirskemu predsedniku Bašarju Al Asadu, so odločene temu narediti konec in že več tednov izvajajo silovito ofenzivo, v kateri jim je doslej uspelo zavzeti okoli 80 odstotkov Vzhodne Gute. Pri tem je bilo po navedbah observatorija ubitih že več kot 1.400 civilistov, več kot 70.000 civilistov je v zadnjih dneh zbežalo z območja. Danes naj bi po navedbah Rusije po humanitarnem koridorju odšlo več kot 20.000 ljudi.

Asad je medtem obiskal vladne vojake v Vzhodni Guti. Gre za prvi Asadov obisk na tem območju, odkar so predsedniku zveste sile pred mesecem dni tam sprožile silovito ofenzivo. Na predsednikovi Facebook strani so objavili fotografije dogodka s podnapisom "Na bojnih črtah v Vzhodni Guti (...) predsednik Asad z junaki sirske arabske vojske". Kdaj točno je do obiska prišlo, ni jasno. Na državni televiziji Al Ihbarija so medtem predvajali fotografije predsednika nekje v Vzhodni Guti, obkroženega z vojaki.

A. P. J., B. V.