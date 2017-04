Erdogan Turke v Evropi pozval k odgovoru "vnukom nacizma"

Vodja opozicije proti "nepravični" kampanji

3. april 2017 ob 20:56

Ankara - MMC RTV SLO/STA

Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je slaba dva tedna pred referendumom o spremembah turške ustave Turke v Evropi pozval, naj z "da" na referendumu dajo ustrezen odgovor "vnukom nacizma" v Evropi.

"Dajte vnukom nacizma, ki uporabljajo fašistično represijo, z "da" v volilnih skrinjicah primeren odgovor," je na zborovanju v mestu Rize ob Črnem morju dejal Erdogan. Izrazil je upanje, da bodo zaradi visoke volilne udeležbe volilne skrinjice tudi v Evropi "popokale po šivih".

Vodja največje turške opozicijske stranke Republikanska ljudska stranka (CHP) Kemal Kilicdaroglu je medtem predreferendumsko kampanjo označil za "nepravično". Poudaril je, da si ljudje izvajalcem anket ne upajo povedati, da bodo glasovali proti ustavnim spremembam.

Na referendumu 16. aprila bodo Turki sicer odločali, ali bi zdajšnji parlamentarni sistem zamenjali s predsedniškim, v katerem bi turški predsednik na račun parlamenta dobil veliko dodatnih pooblastil.

Državni udar kot "nadzorovani poskus"

Kilicdaroglu je zatrdil tudi, da je šlo pri poskusu državnega udara julija lani v Turčiji za "nadzorovani poskus", za katerega so vedele tudi turške oblasti. "Dejali so, da je bil razkrit že pred izvedbo, kar pomeni, da so za udar vedeli vnaprej," je vodja CHP-ja dejal o srečanju s predstavniki oblasti po poskusu udara.

Oblasti v Ankari so sicer odgovornost pripisale v ZDA živečemu kleriku Fethullahu Gülenu, ki vpletenost zanika.

Turški notranji minister Süleyman Soylu je danes sporočil, da so po spodletelem državnem udaru prijeli že 113.000 ljudi. Od tega jih je 47.155 v preiskovalnem priporu, med njimi tudi 2.575 sodnikov in tožilcev ter 168 generalov.

K. S.