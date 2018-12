Madžarska: Protesti proti "suženjskemu zakonu", ki omogoča 400 nadur letno

Največji protivladni protesti v zadnjem letu

8. december 2018 ob 17:36

Budimpešta - MMC RTV SLO, Reuters, STA

V Budimpešti na tisoče ljudi protestira proti spremembi zakona, ki predvideva povečanje števila dovoljenih nadur na 400 letno in delodajalcem omogoča njihovo poplačilo v roku treh let.

Madžarski sindikati so novelo zakona o delovnih razmerjih, ki jo želi uveljaviti madžarska konservativna vlada, označili za suženjski zakon.

Zveza sindikatov (MASZSZ) je po propadlih pogajanjih z vlado pozvala k protestom. Demonstracijam so se pridružili tudi sindikati pedagoških delavcev, zaposlenih v zdravstvu, uradniki in študenti. Policija je zaprla park pred madžarskim parlamentom in preusmerila protestnike. Po navedbah organizatorjev se je zbralo več deset tisoč ljudi.

"Na Madžarskem nosimo največje breme na svojih ramenih, za to pa prejmemo najnižjo plačo v Evropi. Zdaj bi Madžara obvezali k še več delu, k suženjskemu delu," je protestnike nagovoril predsedujoči MASZSZ-u Laszlo Kordas. Za ponedeljek je napovedal cestne zapore po vsej državi in vlado pozval, naj zakon nemudoma umakne. Demonstrante je pozval, naj bodo dejavni in si priborijo svoje pravice nazaj.

Sprememba zakona bi število dovoljenih nadur dvignila s trenutnih 250 na 400 na leto. Delodajalci bi lahko od delavca zahtevali 250 nadur dela, za preostale nadure pa bi potrebovali soglasje delavca, Reuters citira osnutek zakona, objavljen na spletni strani parlamenta.

Delovna sobota

400 nadur letno v praksi pomeni dve dodatni uri na delovni dan oziroma šestdnevni delovni teden. Ob tem naj bi časovni okvir za izplačilo nadur z enega razširili na tri leta, navaja avstrijska tiskovna agencija APA.

Madžarski premier Viktor Orban je z zakonodajami močno vplival na madžarsko sodstvo, medije, univerze in gospodarstvo, a je le redko razdražil večjo skupino državljanov hkrati. Po pisanju Reutersa gre tokrat za največje proteste v zadnjem letu.

J. R.