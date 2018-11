Na slovaških lokalnih volitvah slavila vladajoča Smer, ki pa izgublja podporo

Glavno mesto v roke kandidatu s podporo protestnikov

11. november 2018 ob 20:06

Bratislava - MMC RTV SLO, Reuters

Na Slovaškem so konec tedna potekale lokalne volitve, na katerih je slavila vladajoča stranka Smer, ki pa se ji je po umoru preiskovalnega novinarja Jana Kuciaka podpora vendarle zmanjšala.

Levo usmerjena stranka Smer je osvojila županske položaje v 592 od 2.919 slovaških mest, kar pomeni, da je v primerjavi z volitvami leta 2014 izgubila oblast v 255 mestih.

Umor Kuciaka in njegove zaročenke je sprožil množične proteste, po katerih je premier Robert Fico marca odstopil. Predsednik države Andrej Kiska, ki ni povezan s kakšno politično stranko, strinjal pa se je s protestniki, ki so pozivali k Ficovemu odstopu, je po volitvah dejal, da so ljudje v številnih krajih države glasovali za spremembe. "Apetit po spremembi v stilu politike je obljuba za prihajajoče predsedniške, evropske in splošne volitve," je dejal.



Reuters poroča, da se je na Slovaškem življenjski standard 5,4 milijona prebivalcev izboljšal zaradi gospodarske rasti, ki jo poganja proizvodnja avtomobilov. Številni pa se pritožujejo nad korupcijo, ki pogosto vključuje dobro povezane poslovneže.

Večino mest bodo odslej vodili neodvisni kandidati, ki so osvojili 42,4 odstotka glasov. V nekaterih so z oblasti spravili politike stranke Smer, ki so bili dolgo na položajih.

Pomembne zmage za protestniško gibanje

V glavnem mestu Bratislava in še v dveh večjih mestih so zmagali kandidati, ki jih je podpiralo protestniško gibanje Za dostojno Slovaško. Gibanje je spomladi organiziralo največje proteste na Slovaškem po padcu komunizma.

Raziskovalni novinar Kuciak, ki je preiskoval politično korupcijo in goljufijo, povezano z EU-sredstvi, ki naj bi jo izvedli poslovneži z domnevnimi povezavami z vlado, je bil februarja ustreljen na svojem domu. Ubita je bila tudi njegova zaročenka. Tožilstvo meni, da je šlo za naročen umor.

Do zdaj so umora obtožili štiri ljudi, policija pa preiskuje, kdo je umor naročil.

Smer ostaja najmočnejša stranka

Manjši koalicijski stranki, desnosredinska Slovaška nacionalna stranka (SNS) in stranka etničnih Madžarov Most-Hid, sta osvojili 119 oziroma 40 županskih mest.



Opozicijske stranke so vse osvojile po manj kot odstotek županskih položajev. Udeležba je bila 48,7-odstotna, enako kot pred štirimi leti.

Zadnja javnomnenjska anketa, ki jo je izvedla agencija Focus, je pokazala, da naj bi na splošnih volitvah leta 2020 zmagala stranka Smer, a da z zdajšnjimi koalicijskimi partnerji ne bo obdržala parlamentarne večine.

Politični analitik s tednika Trend Marian Lesko je dejal, da Smer ostaja najmočnejša stranka, a da izgublja podporo, pri čemer ni slišati kritičnih glasov znotraj stranke, ki bi lahko ta trend obrnili.

B. V.