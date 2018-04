Slovaška: Po umoru novinarja protestniki zahtevajo še odhod direktorja policije

Med drugim odstopil slovaški premier Fico

6. april 2018 ob 17:52

Bratislava - MMC RTV SLO, STA

Na Slovaškem so poldrugi mesec po umoru preiskovalnega novinarja Jana Kuciaka potekali novi množični protesti, ki se jih je udeležilo več deset tisoč ljudi. Protestniki so zahtevali razjasnitev umora in odstop direktorja policije Tiborja Gašparja.

Kot so poudarjali govorniki na protestih, odstopa premierja in notranjega ministra nista dovolj, da bi znova vzpostavili zaupanje ljudi v politiko.

Samo v prestolnici Bratislavi se je zbralo približno 30.000 protestnikov. Nosili so transparente z napisi "Sram naj vas bo" in "Gašpar, odstopi". Demonstracije so potekale mirno in brez incidentov.

O protestih s po nekaj tisoč udeleženci so med drugim poročali tudi iz mest Košice, Žilina in Prešov.

Tudi predsednik za odstop

Pozivom k odstopu Gašparja se je pridružil tudi slovaški predsednik Andrej Kiska, ki pričakuje, da bodo direktorja policije odstavili v prihodnjih dneh. Po njegovih besedah bi bil odhod Gašparja ključen za obnovo zaupanja ljudi v policijo. Notranji minister Thomas Drucker je že dejal, da razmišlja o odstavitvi Gašparja.

Gašpar je za slovaške medije povedal, da ga nihče iz vlade ni uradno pozval k odstopu, niti notranji minister. Ni pa izključil možnosti, da bi se za odstop odločil sam, saj da so policisti in njihovo delo deležni napadov.

Gašpar bi se v vsakem primeru od položaja poslovil jeseni, ko bodo začela veljati nova pravila glede izvolitve direktorja policije.

Fico bil prisiljen odstopiti

27-letnega Kuciaka in njegovo zaročenko Martino Kušnirovo so našli mrtva na njunem domu 25. februarja. Umor je najverjetneje povezan z novinarjevim delom. Kuciak je preiskoval predvsem korupcijo in prepletenost politike ter gospodarstva.

V času umora je pisal o kalabrijskih mafijcih, ki živijo na Slovaškem in tam dobro služijo, med drugim z zlorabami evropskih sredstev, ter so povezani s slovaškimi politiki, tudi iz vrst vladajoče stranke Smer in celo iz kabineta zdaj že nekdanjega premierja Roberta Fica.

Umor je na Slovaškem sprožil hudo politično krizo. Najprej je odstopilo več vidnih članov premierjevega kabineta in vlade, a ker to krize in množičnih protivladnih protestov ni pomirilo, je na koncu odstopil tudi Fico sam.

K. S.