Slovaški predsednik zavrnil predlagano ministrsko ekipo

Predsednik po umoru novinarja poskuša reformirati politiko

20. marec 2018 ob 16:19

Bratislava - MMC RTV SLO, STA

Slovaški predsednik Andrej Kiska je zavrnil predlagani seznam ministrov nove vlade, ki mu ga je po odstopu premierja Roberta Fica predstavil mandatar Peter Pellegrini, in ga zaprosil, naj do petka pripravi nov seznam.

Kiska je mandatarju navedel posebne ugovore. "Prepričati mora javnost, da bo novi kabinet uvedel spremembe, ki jih vsi pričakujemo," je dejal Kiska.

"Oblikovati mora vlado, ki bo kadrovsko sposobna, še posebej njen notranji minister, in sposobna pomiriti napetosti v družbi. Vlado, ki bo sposobna prepričati javnost, da bo zagotovila nepristransko in neodvisno preiskavo tako umorov Jana Kuciaka in njegove zaročenke kot tudi zvez organiziranega kriminala, o katerih je pisal Kuciak," je svojo odločitev utemeljil slovaški predsednik.

Nadaljeval je, da se je po letih imenovanj sorodnikov, prijateljev in poslovnih partnerjev na javne položaje v očeh javnosti izoblikovala nelaskava podoba stanja javnih institucij. "Ljudje ne verjamejo, da najvišje položaje zavzemajo posamezniki, ki varujejo javni interes," je še dodal.

Fico postavil pogoj za svoj odstop

Fico je za svoj odstop navedel pogoje, da mora novega premierja znova imenovati njegova stranka Smer-SD, da sedanja koalicija treh strank, v kateri sta še Slovaška nacionalna stranka (SNS) in stranka Most-Hid, nadaljuje delo in da ne bo predčasnih volitev.

Kiska je te pogoje sprejel oziroma, kot sam pojasnjuje, druge možnosti v bistvu sploh ni imel, saj brez privolitve koalicije in glasov njenih poslancev razpustitev parlamenta in razpis predčasnih volitev nista mogoča.

Fico se je znašel pod pritiskom opozicije po umoru preiskovalnega novinarja Kuciaka konec februarja. Od takrat je odstopilo že več članov njegove najožje ekipe – notranji minister Robert Kalinak, minister za kulturo Marek Madarič, svetovalka premierja Maria Troškova in vodja sveta za nacionalno varnost Viliam Jasan.

Protesti kljub Ficevem odstopu

Koalicijske stranke računajo, da jim bo uspelo politično krizo, ki jo je sprožil umor preiskovalnega novinarja Kuciaka konec februarja, rešiti z imenovanjem nove vladne ekipe in brez novih volitev, vendar se mnogi Slovaki s tem ne strinjajo. V slovaški prestolnici se je v petek zbralo na desettisoče protestnikov, ki so zahtevali predčasne volitve in vztrajali, da Ficev odstop ni dovolj.

J. R.