Načrti koalicije: Pokojninska reforma, lažji izgon priseljencev, manj poslancev

Ime mandatarja znano do ponedeljka?

17. maj 2018 ob 09:51

Rim - MMC RTV SLO, STA

Desničarska Liga in populistično Gibanje pet zvezd sta le dosegla dogovor o koalicijski pogodbi za sestavo nove italijanske vlade. V dokumentu ni več načrta za izstop iz evrskega območja, ki naj bi bil v osnutku koalicijske pogodbe.

40-stranski dokument vključuje 22 točk. V programu, ki ga vključuje koalicijska pogodba, je načrt revizije od leta 2012 veljavne pokojninske reforme. Okrepili naj bi boj proti nezakonitemu priseljevanju in v povezavi s tem olajšali izgone. Med drugim naj bi tudi zmanjšali število poslancev. Sistem oskrbe z vodo naj bi ostal v rokah države, dosegli naj bi tudi dogovor o ponovni proučitvi zakona o obveznem cepljenju.

Vodja Gibanja pet zvezd Luigi Di Maio je koalicijsko pogodbo označil za "največjo politično novost zadnjega leta". "Italijanom bo prinesla, kar si državljani želijo: spremembo," je zapisal.

Osnutek so "radikalno" spremenili

Italijanska različica spletne strani Huffington Post je v sredo objavila osnutek koalicijske pogodbe, ki je močno razburkal italijansko javnost. V njem je pisalo, da bi 250 milijard evrov italijanskih dolgov pri Evropski centralni banki (ECB) kar odpisali. Trenutno je Italija zadolžena za 2263 milijard evrov. Glede izstopa iz evrskega območja pa sta stranki zapisali, da bi moralo biti vsaki državi dovoljeno, da zapusti območje. Tako Gibanje pet zvezd kot Liga sta zvečer nato pojasnili, da izstop iz evrskega območja ni tema pogajanj, osnutek pa so že "radikalno" spremenili, je dejal vodja Gibanja di Maio. "Velikega dela stvari, ki so na naslovnicah, ni več noter," je dodal in pojasnil, da so povsem spremenili predvsem dele o dolgovih, evru in priseljevanju.

Dnevi minevajo ...

Imena premierja medtem še vedno ni na vidiku. Tako Di Maio kot prvi mož Lige Matteo Salvini zagotavljata, da bo ta položaj zasedel politik, in ne strankarsko neodvisni strokovnjak. Za zdaj se kot morebitni kandidat omenja nekdanji novinar in senator Gibanja pet zvezd Emilio Carelli.

Po besedah Salvinija bi lahko z Di Maiom najpozneje do ponedeljka predsedniku države Sergiu Mattarelli predstavila imena premierja in ministrov.

Predstavniki Gibanja pet zvezd in Lige so pogajanja o sestavi vlade začeli prejšnji teden, pretekli četrtek pa so Mattarello zaprosili, naj jim rok za pogovor podaljša še za konec tedna. Prvi napredek so v obeh strankah potrdili že v soboto, v nedeljo pa dosegli osnovni dogovor.

A. P. J.