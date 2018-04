V Italiji že pozivi k predčasnim volitvam

Odločitev v rokah predsednika Mattarelle

30. april 2018 ob 19:20

Rim - MMC RTV SLO, STA

Voditelj Gibanja petih zvezd (M5S) Luigi Di Maio je po propadu koalicijskih pogajanj z Demokratsko stranko (PD) italijanskega predsednika Sergia Mattarello pozval k razpisu predčasnih volitev.

Nekdanji italijanski premier Matteo Renzi ima kljub odstopu s položaja vodje PD-ja po zgodovinsko slabem izidu na marčevskih volitvah očitno še naprej niti stranke v svojih rokah, saj je pred začetkom koalicijskih pogajanj dejal, da je koalicija z Gibanjem absurdna in da je sodelovanje med strankama zaradi različnih stališč nemogoče, poroča italijanski The Local.

"Lahko se sestanemo z Di Maiem, vendar ne moremo podpreti njihove vlade," je dejal Renzi in za javno televizijo RAI o vladi pod vodstvom Di Maia dejal, da je "on edini, ki meni, da je mogoča". Voditelj Gibanja mu seveda ni ostal dolžan in je spregovoril o Renzijevem "brezmejnem egu". Renzijeve izjave so sprožile tudi razkol znotraj stranke, novi vodja Maurizio Martino je za tiskovno agencijo Ansa dejal, da je zaradi Renzija stranko nemogoče voditi.

Gibanje petih zvezd je sicer predtem pokazalo dobro voljo in sprejelo ultimat PD-ja, da dokončno prekine pogovore z Ligo, ki je v desnosredinskem zavezništvu z Naprej, Italijo Silvia Berlusconija. Gibanje je od Lige zahtevalo, da se odreče Berlusconiju in se sama pridruži koalicijskim pogajanjem, česar pa vodja Lige Matteo Salvini ni želel storiti.

Di Maio želi volitve predlagati s Salvinijem

Di Maio je zdaj kljub temu Salvinija pozval, naj predsednika Mattarello skupaj nagovorita za predčasne junijske volitve. Salvini je že večkrat omenil, da si želi predčasnih volitev.

Po nedavnih prepričljivih zmagah desnosredinske koalicije v pokrajinah Molize in Furlanija - Julijska krajina je tudi zatrdil, da je pripravljen voditi Italijo. Berlusconi je regionalne izide označil za še en dokaz, da mora desnosredinska koalicija voditi Italijo.

Kratka zgodovina neuspelih pogajanj

Predsednik Mattarella je mandat za sestavo vlade najprej podelil predsednici senata iz vrst Naprej, Italija, Elisabetti Alberti Casellati, ki je posredovala v pogovorih med desnosredinsko koalicijo (Liga + Naprej, Italija), a je Gibanje petih zvezd zavrnilo vsako možnost sodelovanja z Berlusconijem.

Nato je Mattarella mandat podelil predsedniku poslanske zbornice (spodnjega doma parlamenta) Robertu Ficu iz Gibanja petih zvezd, vendar so pogovori med Gibanjem in demokrati že takoj padli v vodo.

Odločitev je tako znova v rokah Sergia Mattarelle. Če se odloči razpisati nove predčasne volitve, bodo Italijani junija znova drli na volišča.

Volivci razdeljeni med Gibanjem in desno sredino

Na volitvah 3. marca so volivci z 32 odstotki med strankami najodločneje podprli Gibanje petih zvezd, vendar je desnosredinska koalicija skupno dobila 37 odstotkov glasov. Po internem dogovoru je kandidat iz desne sredine Salvini, saj je njegova Liga dobila več odstotkov podpore kot koalicijska Naprej, Italija (17,5 proti 14 odstotkov).

