Pariz skuša Francoze, jezne nad dragim gorivom, pomiriti z olajšavami

Za soboto napovedanih 600 protestov in cestnih blokad

14. november 2018 ob 20:26

Pariz - MMC RTV SLO, STA

Francoska vlada je napovedala vrsto ukrepov, s katerimi skuša ustaviti proteste, ki so napovedani za soboto zaradi vse višjih cen goriv. Med drugim bi vlada najrevnejšim družinam pomagala pri plačevanju računov.

Naraščujoče cene goriva so razburile voznike, ki so se združili v protestno gibanje, znano tudi kot "rumeni jopiči", saj na protestih nastopajo v odsevnih avtomobilističnih varnostnih jaknah.. Za soboto so napovedali več kot 600 protestov in cestnih blokad po vsej državi, poroča The Local France.

Francoski premier Edouard Philippe je odločno zavrnil možnost odprave višjih davkov na dizel, češ da je to enih največjih onesnaževalcev ozračja. Vlada prav tako ne bo dopustila cestnih blokad, ki so kaznivo dejanje, imajo pa protestniki po Philippovih besedah pravico do demonstracij.

Jezne protestnike vlada skuša pomiriti z uvedbo olajšav. "Slišimo Francoze in pomagali jim bomo pri težki ekološki tranziciji," je napovedal Philippe in oznanil, da bo vlada 20 odstotkom najrevnejšim francoskim gospodinjstvom podvojila finančno premijo, ki jo dobijo v zameno za odslužene stare avtomobile, ter jim za prehod na ekološka vozila namenila po 4.000 evrov na gospodinjstvo. Do ukrepa naj bi bilo upravičenih milijon gospodinjstev.

Voznikom, ki se na delovno mesto vozijo daleč in ne spadajo v omenjeno kategorijo, bodo izplačali višje potne stroške.

Pomoč pri plačevanje energije

Vlada bo tudi namenila več pomoči gospodinjstvom za plačevanje energetskih stroškov. Philippe je naznanil, da bo državno pomoč prejelo 5,6 milijona gospodinjstev in ne 3,6 milijona, kolikor je bilo predvideno predtem. Vlada bo sredstva namenila plačevanju stroškov potrošnje plina in elektrike, s čimer želijo posredno tudi zmanjšati število gospodinjstev, ki se ogrevajo s kurilnim oljem - pri prehodu na druge oblike ogrevanja pa bo država pokrila tretjino stroškov.

A ukrepi najverjetneje ne bodo zadovoljili razburjenih državljanov - predvsem prebivalci podeželja in manjših mest so jezni nad politikami Emmanuela Macrona, ki po njihovem mnenju daje prednost prebivalcem z višjimi prihodki, ki živijo v mestih. Na drugi strani pa je Macron hkrati tarča okoljevarstvenikov, ki predsedniku očitajo, da ne izpolnjuje svojih obljub o bolj zelenem planetu. Macronova vlada se je v zadnjem času soočila s številnimi protesti sindikatov in delavcev po vsej državi.

Rekordno draga bencin in dizel

Cena dizla se je v zadnjih 12 mesecih zvišala za 23 odstotkov in zdaj v povprečju znaša 1,52 evra na liter, kar je najvišja cena od začetka 21. stoletja. Neosvinčen bencin se je podražil za 15 odstotkov in stane prav tako 1,52 evra na liter.

J. R.