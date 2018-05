Francija: Macronovo obletnico vodenja pozdravili s protesti

Pikniki privabili tudi številne družine

5. maj 2018 ob 17:30

Pariz - MMC RTV SLO, STA

V središču Pariza se je v festivalskem vzdušju, dva dni pred prvo obletnico vodenja Francije Emmanuela Macrona, ob strogem varovanju zbralo več tisoč nasprotnikov njegovih reform.

O nekoliko manjših demonstracijah proti Macronu danes poročajo tudi iz mest Toulouse in Bordeaux. Protesti v Parizu s sloganom Zabava za Macrona so se začeli z množičnim piknikom, ki je pritegnil številne družine, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Nekaj privržencev levičarske stranke Neposlušna Francija je nosilo transparente z napisi Dol s predsednikom bogatih, Ne socialnemu državnemu udaru ter Za šesto republiko.

Organizatorji so udeležence protestov že vnaprej pozvali, naj bodo razpoloženi za zabavo, da bi se izognili ponovitvi izgredov s prvomajskih shodov proti Macronu, ko so zamaskirani izgredniki zažigali avtomobile, razbijali izložbe in podtaknili požar v restavraciji verige s hitro hrano McDonald's.

Strogi varnostni ukrepi

Francoske oblasti se kljub pozivu organizatorjev bojijo, da bo izbruhnilo nasilje, zato so močno poostrile varnostne ukrepe. Za varnost skrbi okoli 2.000 pripadnikov varnostnih sil.

Gre za najnovejše v vrsti protestov proti reformam, ki sovpadajo s 50. obletnico zgodovinskega leta 1968. 40-letni predsednik se je z reformami na več področjih, od šolskega sistema do železnic, zameril številnim državljanom.

J. R.