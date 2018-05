V Parizu na prvomajskih izgredih aretiranih 200 ljudi

Macron ne popušča pri reformah

2. maj 2018 ob 07:52

Pariz - MMC RTV SLO, STA

Francoska policija je sporočila, da je na včerajšnjem protestnem shodu ob prazniku dela v Parizu aretirala skoraj 200 ljudi.

Med približno 20.000 protestnikov, ki so na ulicah francoske prestolnice protestirali proti številnim napovedanim reformam predsednika Emanuela Macrona, se je pomešala tudi skupina okoli 1.200 zamaskiranih protestnikov.

Šlo je za pripadnike skrajno levičarskega Črnega bloka, ki so razbijali izložbe in okna, se znesli nad okrepčevalnico McDonaldsa ter zažigali avtomobile. Policija je proti njim uporabila vodni top in solzivec.

V izgredih so se trije protestniki in policist lažje poškodovali.

Tiskovni predstavnik francoske vlade Benjamin Griveaux je bil kritičen do protestnikov, ki so na shod prišli zamaskirani.

"Če imaš iskrena prepričanja, jih izraziš z odkritim obrazom. Tisti, ki nosijo kapuce, so sovražniki demokracije," je dejal po poročanju BBC-ja.

Po navedbah sindikatov se je na glavnem shodu v Parizu v torek zbralo 55.000 protestnikov, medtem ko policija meni, da jih je bilo okoli 20.000.

To je manj kot na podobnem protestu septembra lani, ko je proti napovedanim Macronovim reformam protestiralo več kot 220.000.

Reforma trga dela se nadaljuje

Predsednik kljub nasprotovanju sindikatov ne popušča in vztraja pri izvedbi reform na trgu dela.

Francoska vlada je konec aprila sprejela predlog zakona o prenovi sistemov usposabljanja, vajeništva in nadomestil za brezposelne, kar je naslednji reformni korak v temeljiti prevetritvi delovne zakonodaje.

Potem ko je lani vlada zmanjšala vlogo sindikatov v malih podjetjih, omejila odpravnine za nepravično odpuščene delavce, delodajalcem pa omogočila več neposrednih dogovorov z zaposlenimi o delovnih razmerah, hoče zdaj prekvalificirati milijon nekvalificiranih mladih in še dodatni milijon dolgotrajno brezposelnih.

Francija se še vedno spoprijema z visoko stopnjo brezposelnosti, ki je kljub zmanjšanju v zadnjih dveh letih z 8,7 odstotka še vedno precej višja kot na drugi strani vzhodne francoske meje, v Nemčiji.

G. V.