Poročilo potrdilo 40 let zlorab dečkov v dveh katoliških šolah

Nekatere menihe že obsodili, vendar je bilo zlorab še več

9. avgust 2018 ob 20:50

Somerset - MMC RTV SLO, STA

Šoli v upravi benediktinskih samostanov Ampleforth v Severnem Jorkširu in Downside v Somersetu sta bili prizorišče "odvratnih" zlorab več kot 40 let, ugotavlja poročilo.

Šoli sta pred varovanje otrok postavljali sloves menihov, piše v 180-stranskem neodvisnem poročilu o spolnih zlorabah otrok (IICSA). Obe instituciji sta skušali prikriti vse očitke, poroča britanski BBC.

Deset ljudi, med njimi tudi menihe, so v preteklosti že obsodili ali jim izrekli opomin. Med njimi so nekdanji učitelji David Lowe, Piers Grant-Ferris in Richard White, poznan kot oče Nicholas.

Vendar poročilo opozarja na večjo razsežnost zlorab, kar so podkrepili s preiskavo dokazov Rimskokatoliške cerkve in angleške benediktinske kongregacije ter izjav vpletenih.

Zlorabe so se vlekle več kot 40 let, najmlajša žrtev pa je bila stara le sedem let. Številni napadalci svojih spolnih nagnjenj niso skrivali pred otroki in učenci so bili pogosto zlorabljeni pred drugimi sošolci. Zlorabe so bile tako spolne kot sadistične narave.

Samostana, ki sta sicer zahtevala od 16.000 do 35.000 funtov (od 17.800 do 38.900 evrov) šolnine letno, sta več desetletij skušala prikrivati zlorabe. Policistom in socialnim ustanovam niso dajali izjav niti po letu 2001, ko so uvedli nove standarde in pravila glede zlorabe otrok.

J. R.