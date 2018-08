Papež zaradi spolnih zlorab izključil hrvaškega meniha

Zlorabe naj bi se dogajale pred 20 leti

4. avgust 2018 ob 22:02

Vatikan,Zagreb - MMC RTV SLO, STA

Papež Frančišek je iz frančiškanskega reda izključil splitskega meniha Gracijana Stipeta Gašperova, za katerega so v cerkvenem postopku odločili, da je kriv spolne zlorabe petih dečkov.

Papež je Gašperovu tudi trajno prepovedal delitev zakramentov, poučevanje in kakršne koli javne nastope v imenu Cerkve.

Meniha iz splitskega samostana sv. Frančiška je pred nekaj meseci pet fantov iz Splita obtožilo spolnih zlorab.

V okviru cerkvene preiskave so ugotovili, da je kriv, in presodili, da bi ga za kazen morali izključiti iz frančiškanskega reda in meniške službe. Sklepe je apostolska nunciatura v Zagrebu predala kongregaciji za nauk vere v Vatikanu.

Trajna prepoved delitev zakramentov

Papež je na podlagi poročila kongregacije za nauk vere 28. junija meniha izključil iz frančiškanskega reda in ga razrešil vseh obveznosti, ki izhajajo iz tega, s čimer mu je trajno prepovedal delitev zakramentov, poučevanje ter kakršne koli javne nastope v imenu Cerkve.

"1. avgusta mu je bil dekret izročen, ko ga je podpisal, je potrdil, da ga sprejema," je sporočila katoliška agencija IKA.

Policija je po prvi prijavi o zlorabah 78-letnega meniha prijela in zaslišala ter kmalu izpustila na prostost. Splitsko tožilstvo naj se za obtožnico ne bi odločilo zaradi zastaranja primera, a je nato sporočilo, da se še vedno ukvarja z obtožbami zaradi spolnih zlorab mladoletnika.

Zlorabe naj bi se dogajale pred 20 leti, ko so bile žrtve mladoletne.

K. S.