Katoliška cerkev v Čilu se opravičuje žrtvam spolnih zlorab

Papež sprejel odstop petih nadškofov

4. avgust 2018 ob 15:51

Santiago - MMC RTV SLO, STA

Katoliška cerkev v Čilu je priznala svoje napake pri obravnavi spolnih zlorab duhovnikov in se opravičila žrtvam.

Cerkev je pripravljena sodelovati s tožilci, razširila pa bo tudi kodeks ravnanja za posvečene duhovnike, je povedal predsednik čilske škofovske konference Santiago Silva.

"Ko nismo poslušali, verjeli in poskrbeli za žrtve smrtnih grehov in krivic, ki so jih zagrešili naši duhovniki, nam je spodletelo pri opravljanju dolžnosti duhovnikov," je povedal Silva.

Novinarjem je dal izjavo po petdnevnem izrednem zasedanju škofovske konference v letoviškem mestu Punta de Tralca.

Papež Frančišek je junija zaradi povezave z afero sprejel odstop petih čilskih nadškofov. Med njimi je bil razrešen tudi nadškof Osorna Juan Barros, ki se je spoprijemal z obtožbami, da je prikrival zlorabe, ki jih je nad otroki v 80. in 90. letih v njegovi škofiji zagrešil pozneje obsojeni duhovnik Fernando Karadima.

Zaradi škandala je 18. maja papežu svoj odstop ponudilo 34 čilskih škofov.

"Resne napake"

Vodja Rimskokatoliške cerkve je med januarskim obiskom Čila tudi sam stopil v bran škofu Barrosu, pozneje pa je priznal, da je zagrešil "resne napake pri oceni in dojemanju položaja" v Čilu.

Več članov vodstva čilske Cerkve je obtoženih, da so v 80. in 90. letih prezrli in prikrili spolne zlorabe Karadime, ki ga je Vatikan sicer dosmrtno suspendiral.

K. S.