Posebne enote kosovske policije izvedle akcijo v severnem delu Kosovske Mitrovice

Srbsko vodstvo na izrednih sestankih

23. november 2018 ob 10:34

Kosovska Mitrovica - MMC RTV SLO

Posebne enote kosovske policije Rosu so zgodaj zjutraj izvedle akcijo v severnem delu Kosovske Mitrovice in aretirale štiri ljudi. Akcija naj bi bila povezana s preiskavo umora Oliverja Ivanovića na začetku leta.

Kot poroča srbski portal b92.net, so se pripadniki posebne enote po štirih aretacijah na različnih lokacijah umaknili. Slišati je bilo sirene, domnevno tudi rafale. Vsi aretirani so Srbi, med njimi je tudi kosovski policist Dragiša Marković, ki je sodeloval pri preiskavi umora. Še en aretirani je policist, in sicer Nedeljko Spasojević, druga aretirana pa sta Saša Ćurčić in Marko Rošić.

Župan severnega, pretežno srbskega dela Kosovske Mitrovice Goran Rakić je dejal, da so policisti aretirane med aretacijo tudi pretepli.

Tiskovni predstavnik kosovske policije Baki Keljani je pojasnil, da so bili trije ljudje aretirani v povezavi z umorom Oliverja Ivanovića, četrti pa zaradi upiranja policiji.

Spomnimo, neznani napadalec oziroma napadalci so sredi januarja v Kosovski Mitrovici ubili 64-letnega Oliverja Ivanovića, enega najbolj znanih srbskih politikov na Kosovu. Bil je tudi odkrito kritičen do politike Beograda do Kosova.

Po akciji kosovske policije se je srbska vlada sestala na izredni seji, predsednik države Aleksandar Vučić pa se sestaja z vodstvi vojske in policije.

Carine razburile Srbijo

B92.net še poroča, da so odnosi med Prištino in Beogradom dodatno zaostreni, odkar Kosovu 20. novembra še tretjič ni uspelo postati član Interpola. Dan po zanj neuspešnem glasovanju v Dubaju se je tako Priština odločila povišati carine na uvoz izdelkov iz Srbije in Bosne in Hecegovine na kar 100 odstotkov.

Srbsko blago na Kosovo ne prihaja več, tovornjaki pa se vračajo z mejnih oziroma administrativnih prehodov.

Srbski portal blic.rs poroča, da se bodo opoldne v Kosovski Mitrovici, Gračanici in Štrpcu odvili enourni protesti zaradi uvedbe visokih carin.

