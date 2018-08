Rusija nove ameriške sankcije označila za nezakonite

ZDA prepovedale prodajo občutljivih snovi

9. avgust 2018 ob 18:55

Moskva - MMC RTV SLO, STA

Kremelj je nove gospodarske sankcije ZDA proti Rusiji zaradi napada z živčnim plinom na Sergeja Skripala in njegovo hčer označil za nesprejemljive in znova zanikal vpletenost v napad.

"Povezovanje novih omejitev, ki so nezakonite, s primerom v Salisburyju, obravnavamo kot nesprejemljive," je povedal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. Dejal je, da kljub temu še vedno upajo, da bodo z ZDA zgradili konstruktivne odnose.

Ameriške ukrepe morajo še preučiti, zaradi česar o povračilnih ukrepih še ni želel govoriti, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Tiskovna predstavnica State Departmenta Heather Nauert je ob napovedi sankcij dejala, da so obveščevalne službe ZDA potrdile, da je Rusija uporabila kemično ali biološko orožje v nasprotju z mednarodnim pravom.

Sankcije, ki jih bodo uveljavili do konca meseca, zajemajo sicer le prepoved prodaje občutljivih snovi, ki se lahko uporabijo za kemično ali biološko orožje. State Department ugiba, da bi lahko sankcije Rusijo stale več sto milijonov dolarjev.

Še ostrejše sankcije naj bi bile sprejete po 90 dneh, če Rusija ne bo dala zanesljivih zagotovil, da česa podobnega kot v Salisburyju več ne bo počela in če ne bo dovolila mednarodnih inšpekcij svojih kemičnih in bioloških zmogljivosti. Po 90 dneh bi lahko prepovedali tudi dostop ruskih letalskih družb do ameriških letališč.

Padec ruske valute in delnic

Sankcije so že vplivale na vrednost ruskega rublja, ki je v primerjavi z ameriškim dolarjem upadla na najnižjo v skoraj dveh letih. Vrednosti delnic letalske družbe Aeroflot so padle za 12 odstotkov, padla pa je tudi vrednost bank VTB in Sberbank.

V tiskovni službi britanske premierke Therese May so danes povedali, da so ZDA s sankcijami poslale "nedvoumno sporočilo Rusiji, da njeno provokativno in nespametno obnašanje ne bo ostalo brez odgovora".

Rusija znova zanikala vpletenost v napad

Marca letos sta se v britanskem Salisburyju zastrupila nekdanji ruski dvojni agent Sergej Skripal in njegova 33-letna hči Julija. Britanska preiskava je ugotovila, da ju je nekdo zastrupil z živčnim bojnim strupom novičok. Britanci so krivdo pripisali Rusiji, ki je znova zanikala vpletenost v napad.

Za posledicami napada je tri mesece pozneje umrla Dawn Sturgess, ki se je zastrupila z novičokom, najdenim v majhni steklenički v bližini Salisburyja. Njen mož se je prav tako zastrupil, a zastrupitev preživel.

