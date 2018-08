ZDA zaradi "zastrupitve Skripala" uvajajo nove sankcije proti Rusiji

8. avgust 2018 ob 22:10,

zadnji poseg: 8. avgust 2018 ob 22:22

Washington - MMC RTV SLO, Reuters

ZDA so sporočile, da je ruska vlada uporabila živčni strup v napadu na nekdanjega agenta Sergeja Skripala in njegovo hčer, zaradi česar proti Moskvi uvajajo nove sankcije.

Tiskovna predstavnica zunanjega ministrstva Heather Nauert je sporočila, da bodo sankcije začele veljati 22. avgusta oziroma blizu tega datuma.

"ZDA so ugotovile, da je vlada Rusije uporabljala kemično ali biološko orožje v nasprotju z mednarodnim pravom oziroma je uporabila smrtonosno kemično ali biološko orožje proti svojim državljanom," je sporočila uradno izjavo zunanjega ministrstva oz. State Departmenta.

Nekdanjega vohuna Sergeja Skripala in njegovo hčer Julijo so 4. marca našli nezavestna na klopci v angleškem mestu Salisbury. Po hudi zastrupitvi in več tednih v bolnišnici sta oba okrevala, poroča BBC.

Britanska vlada je sporočila, da je bil v napadu uporabljen ruski živčni strup novičok. Sledila je izključitev več ruskih diplomatov od več evropskih držav in ruski protiukrepi.

Rusija je vseskozi odločno zanikala kakršno koli vlogo v napadu. Moskva Londonu očita, da je bila afera z zastrupitvijo uprizorjena.

Smrtna žrtev napada

Za posledicami napada je tri mesece pozneje umrla Dawn Sturgess, ki se je zastrupila z novičokom, najdenim v majhni steklenički v bližini Salisburyja. Njen mož se je prav tako zastrupil, a zastrupitev preživel. Znanstveniki iz britanskega vojaškega raziskovalnega laboratorija v Porton Downu so po preiskavah vzorcev ugotovili, da je bil par izpostavljen novičoku, še poroča BBC.

J. R.