Rusija: Še naprej vladajoči tandem Putin-Medvedjev

Duma potrdila nov mandat Dmitrija Medvedjeva

8. maj 2018 ob 17:29

Moskva - MMC RTV SLO, STA

Dmitrij Medvedjev je bil v dumi znova imenovan za ruskega premierja. Podprlo ga je 374 poslancev, proti pa jih je glasovalo 56. Medvedjev vlado vodi od leta 2012.

"Seveda se popolnoma zavedam odgovornosti in težav, s katerimi se bo morala spopasti nova vlada. Mislim, da bomo sposobni izpolniti vse naloge, ki jih je zadal predsednik," je povedal Medvedjev in dodal, da "je pripravljen storiti vse za razvoj države". Ruski predsednik Vladimir Putin je v ponedeljek po svoji prisegi znova predlagal svojega tesnega sodelavca za premierja.

Podpora makroekonomski politiki bo še naprej ena izmed ključnih nalog, je dejal še pred glasovanjem. Poudaril je, da se Rusija ne namerava izolirati od sveta, ampak bo del mednarodne agende. V spodnjem domu ruskega parlamenta ima sicer vladajoča stranka Enotna Rusija večino. Zaseda 339 od 430 sedežev. Komunistična stranka in leva nacionalistična Pravična Rusija sta že pred glasovanjem napovedali, da premierja ne bosta podprli.

Vladajoči tandem s Putinom

52-letni pravnik, ki velja za dolgoletnega Putinovega zaveznika, je bil v letih 2008 in 2012 predsednik države, potem ko je Putin odslužil dva zaporedna predsedniška mandata, kolikor jih dovoljuje ruska ustava. Nato je leta 2012 Putin znova postal predsednik, Medvedjev pa premier. Njun dogovor je razočaral tiste, ki so imeli Medvedjeva za liberalnejšega politika. Ko ga je Putin izbral za svojega naslednika, je pojasnil, da mu preprosto zaupa. S svojim vplivom mu je, potem ko ga je najprej imenoval za premierja, pomagal, da je leta 2008 brez težav osvojil predsedniški položaj.

Politika sta se spoznala v rodnem Sankt Peterburgu, kjer sta v 90. letih oba delala v uradu tamkajšnjega župana. 65-letni Putin, ki je v ponedeljek prisegel za nov šestletni mandat, bo Rusijo vodil do leta 2024 in je že zdaj ruski voditelj z najdaljšim stažem po Stalinu. Na predsedniških volitvah 18. marca je gladko zmagal že v prvem krogu in s 76,7 odstotka podpore dosegel svoj najboljši volilni izid.

T. J.