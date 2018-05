Še šest let - Putin prisegel kot novi stari predsednik Rusije

Dosegel svoj najboljši volilni izid do zdaj

7. maj 2018 ob 11:01

Moskva - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Ruski predsednik Vladimir Putin je še četrtič prisegel kot predsednik Rusije, saj si je na predsedniških volitvah 18. marca že v prvem krogu zagotovil nov šestletni mandat.

Dolgoletni ruski voditelj je gladko zmagal že v prvem krogu predsedniških volitev in s 76,7 odstotka podpore dosegel svoj najboljši volilni rezultat. Tokratna inavguracija ni bila tako razkošna in pompozna kot leta 2012, saj se je Putin srečal le s prostovoljci, ki so mu pomagali v volilni kampanji. V prisegi je dejal, da bo "služil ruskemu ljudstvu, varoval njihove pravice in svoboščine ter branil rusko suverenost".

Na inavguracijo se je pripeljal v novi limuzini ruske izdelave, ki so jo v Kremlju prvič pokazali javnosti.

Več o Putinu, njegovem slogu vladanja in spremembah, ki so se zgodile v Rusiji pod njegovim vodstvom, si preberite v MMCpodrobno: Putinova Rusija.



65-letni Putin, ki Rusiji kot predsednik ali premier vlada že od leta 1999, tudi na letošnjih volitvah ni imel prave konkurence. Z njim se je pomerilo sedem kandidatov, med katerimi je največ podpore, 11,8 odstotka, zbral kandidat komunistične partije Pavel Grudinin.

Putin je ob zmagi napovedal, da bo po njegovi inavguraciji prišlo do sprememb v vladi, ki jo vodi premier Dmitrij Medvedjev.

Enak manever kot v preteklosti?

To bo verjetno zadnji Putinov mandat, saj ruska ustava dovoljuje zgolj dva zaporedna mandata. V preteklosti ga to sicer ni ustavilo. Putin bi lahko tako kot leta 2008 znova postal premier, nato pa bi se lahko znova potegoval za predsedniški položaj. Tako bi bil, ko bi se poskušal vrniti v Kremelj, sicer star že 77 let.

Proti Putinu so v soboto po vsej Rusiji potekali množični protesti pod sloganom Za nas ni car. Policija je v 19 mestih aretirala okoli 1.600 ljudi, tudi opozicijskega kritika Alekseja Navalnega, ki pa so ga v nedeljo že izpustili iz pripora.

A. P. J.