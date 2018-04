Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Večina potnikov je v času nesreče spala. Foto: Reuters Dodaj v

V trčenju potniških vlakov v Salzburgu poškodovanih 54 ljudi

Vzrok nesreče še ni znan

20. april 2018 ob 10:36

Salzburg - MMC RTV SLO, STA

Na glavni železniški postaji v Salzburgu sta na peronu trčila dva potniška vlaka, pri čemer se je lažje poškodovalo 54 ljudi.

V trčenje sta bila vpletena nočni vlak, ki je bil na poti iz Züricha na Dunaj, in vlak iz Benetk. Vzrok nesreče še ni znan.

V nesreči, ki se je zgodila ob 4.46, nihče od potnikov ni bil huje poškodovan. Vse lažje poškodovane so oskrbeli reševalci.

Nesreča se je zgodila ob priključitvi vagonov obeh vlakov. Večina potnikov je v času nesreče še spala. Poškodbe potnikov so po prvih podatkih posledica predmetov, ki so zaradi nesreče padali. V skupno 13 vagonih, nekateri so bili spalniki, je bilo okoli 240 potnikov.

Policija je uvedla preiskavo, ki naj bi ugotovila, ali je šlo za tehnično okvaro ali človeško napako.

