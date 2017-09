Farc iz uporniške skupine postaja politična stranka

Do leta 2026 ima Farc zagotovljene sedeže v kongresu

1. september 2017 ob 09:01

Bogotá - MMC RTV SLO, STA

Kolumbijska levičarska uporniška skupina Revolucionarne oborožene sile Kolumbije (Farc) se spreminja v stranko pod imenom z isto kratico, Alternativna revolucionarna sila ljudstva

Spremembo imena so v četrtek sklenili na ustanovnem kongresu stranke v Bogoti. Dogovorili so se tudi za logotip stranke, rdečo vrtnico z zvezdo na sredini. O preoblikovanju v stranko ta teden razpravlja 1.200 delegatov. Program in politiko nove stranke bodo po napovedih predstavili v petek na trgu Plaza de Bolívar v kolumbijskem glavnem mestu.

"Zavzemali se bomo za mir in socialno pravičnost," je že pred uradno predstavitvijo napovedal vodja Farca Rodrigo Londoño. "Cilj naše stranke bo dati glas vsem, ki jih ne poslušajo, vsem, ki v tradicionalni politiki naletijo na gluha ušesa," je dodal.

Integracija gverilcev preko stranke

Preoblikovanje v stranko je glavni korak pri reintegraciji nekdanjih gverilcev v družbo v okviru zgodovinskega mirovnega sporazuma med Farcom in vlado. Skupina je preoblikovanje v stranko napovedala po tem, ko je zaključila proces svoje razorožitve, v katerem je okoli 6.800 upornikov predalo orožje Združenim narodom.

Obe strani sta mirovni sporazum podpisali novembra lani. Šlo je za spremenjeno različico prvotnega sporazuma iz lanskega septembra, ki je bil podpisan po štirih letih pogajanj, a so ga volivci in volivke na referendumu oktobra lani zavrnili.

V skladu s sporazumom bo imel Farc v kolumbijskem kongresu po volitvah prihodnje leto deset sedežev - pet v spodnjem in pet v zgornjem domu. Toliko sedežev je za stranko zagotovljeno tudi za naslednji mandat parlamenta med letoma 2022 in 2026, kasneje pa bo število Farcovih sedežev odvisno od volilnega izida.

Bo javnost Farc sprejela kot stranko?

Nemška tiskovna agencija DPA poroča, da je vprašanje, ali bodo prebivalci Kolumbije lahko pozabili na zločine nekdanjih gverilcev in jih sprejeli kot politično stranko.

Farc je največja in najstarejša uporniška skupina v državi in je bil vpleten v dolgotrajno državljansko vojno. Manjša uporniška skupina, Narodna osvobodilna vojska (ELN), sicer še ni položila orožja, preobrazba Farca v stranko pa kljub temu pomeni dokončen konec državljanske vojne v Kolumbiji, ki je trajala pol stoletja in v kateri je umrlo 260.000 ljudi.

B. V.