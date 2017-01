Fillon na tnalu: Je bila njegova žena fiktivno zaposlena v parlamentu?

Predsedniškega kandidata zaslišali preiskovalci

31. januar 2017 ob 14:32

Pariz - MMC RTV SLO/STA

Francoski preiskovalci so zaslišali predsedniškega kandidata desnice Francoisa Fillona in njegovo soprogo Penelope Fillon zaradi obtožb, da je bila nekaj let fiktivno zaposlena kot svetovalka v parlamentu, za kar je prejela plačilo 500.000 evrov.

Fillona in njegovo soprogo so ločeno zasliševali nekaj ur glede navedb satiričnega časnika Canard Enchaine, da je Fillon kot poslanec med letoma 1998 in 2002 fiktivno zaposlil svojo soprogo kot svetovalko v parlamentu. Enako naj bi storil tudi njegov naslednik med letoma 2002 in 2007, Penelope Fillon pa naj bi v osmih letih tako zaslužila okoli pol milijona evrov.

Zakonca so tudi zaslišali glede navedb časnika, da je Penelope od maja 2012 do decembra 2013 prejemala okoli 5.000 evrov mesečno od literarnega mesečnika Revue des Deux Mondes, ki je v lasti Fillonovega prijatelja Marca Ladreita de Lacharriera.

Francosko tožilstvo je po objavi v časniku minulo sredo sprožilo preliminarno preiskavo. Po zaslišanju so iz Fillonovega volilnega štaba v kratki izjavi sporočili, da sta zakonca "podala podrobnosti, potrebne za dokaz resnice, da je Penelopa Fillon opravljala delo".

Korupcija ali predvolilna polena pod noge?

Po poročanju francoske televizije BFMTV so danes v okviru preiskave policijski uslužbenci v parlamentu, kjer iščejo dokaze o delu soproge predsedniškega kandidata. Fillonovi odvetniki so preiskovalcem že minuli teden izročili dokumentacijo in plačilne liste Penelope Fillon. Fillon trdi, da je njegova žena res delala zanj in zato prejemala plačilo. V nedeljo je na predvolilnem zborovanju v Parizu dejal, da gre za umazane trike v okviru predsedniške kampanje in da se ne bo pustil ustrahovati.

Vendar pa je afera že vplivala na njegove možnosti na aprilskih volitvah. Potem ko so mu javnomnenjske ankete napovedovale preboj v drugi krog, kjer bi se pomeril s kandidatko skrajno desne Nacionalne fronte Marine Le Pen, je v nedeljo objavljena anketa časnika Le Figaro pokazala, da sta Fillon in neodvisni kandidat Emmanuel Macron sedaj skoraj izenačena.

Prvi naj bi v prvem krogu dobil 22 odstotkov glasov, drugi pa 21 odstotkov, pred njima pa je Le Penova, ki naj bi dobila okoli 25 odstotkov glasov. V drugem krogu bi Le Penova prepričljivo izgubila, ne glede na to, ali bi bil njen nasprotnik Fillon ali Macron. Če bi se v drugem krogu med seboj pomerila Fillon in Macron, pa bi glede na raziskavo zmagal slednji. Raziskavo so opravili konec prejšnjega tedna, po izbruhu afere v zvezi z zaposlitvijo Fillonove žene.

K. S.