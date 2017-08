Finska: Minuta molka za žrtvi, policija nadaljuje preiskavo

Na trgu v Turkuju se je zbralo več sto ljudi

20. avgust 2017 ob 15:40,

zadnji poseg: 20. avgust 2017 ob 16:33

Helsinki,Turku - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Na Finskem so se po prvem terorističnem napadu v državi umrlima ženskama poklonili z minuto molka. Policija nadaljuje preiskavo, do zdaj so aretirali storilca in še štiri druge Maročane, osumljene sodelovanja pri pripravi.

Policija za napadalca, 18-letnega Maročana, sklepa, da je namerno napadal ženske, saj je bilo osem od desetih žrtev ženskega spola. "Na tej točki preliminarne preiskave menimo, da njegova dejanja kažejo na to, da je hotel škodovati ženskam," je za nemško tiskovno agencijo DPA dejala Crista Granroth iz finskega državnega preiskovalnega urada.

Po prvem terorističnem napadu v državi so se na Finskem žrtev spomnili z minuto molka po vsej državi. Na trgu v Turkuju, kjer se je zgodil napad, se je zbralo več sto ljudi.

Policija je medtem sporočila, da nadaljuje preiskavo več stanovanjskih kompleksov, vendar do zdaj niso izvedli nobenih novih aretacij. Policiji še ni uspelo zaslišati storilca, saj ta ne želi odgovarjati na vprašanja. Štirje drugi Maročani, ki so jih prijeli v povezavi z napadom, so bili zaslišani, vendar njihove vloge v napadu policija še ni popolnoma razjasnila, so sporočili v izjavi.

J. R.