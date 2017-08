Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.6 od 20 glasov Ocenite to novico! Policija je sporočila, da je napadalec za žrtve najverjetneje izbiral ženske. Foto: Reuters Sveče v spomin na žrtve napada v Turkuju. Slovensko veleposlaništvo na Danskem je sporočilo, da po informacijah finske policije med ranjenimi ni slovenskih državljanov. Foto: Reuters Finska policija je po napadu aretirala glavnega osumljenca, ponoči pa še pet ljudi. Foto: Reuters Sorodne novice Napada z nožem na Finskem in v Nemčiji - več smrtnih žrtev Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Finska: Tarča 18-letnega napadalca bile ženske

Glavnega osumljenca še niso zaslišali

19. avgust 2017 ob 10:30,

zadnji poseg: 19. avgust 2017 ob 17:53

Turku - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Finska policija je po smrtonosnem napadu z nožem v mestu Turku sporočila, da dogodek obravnava kot zločin, povezan s terorizmom. Aretiranih je še pet ljudi. Motiv za napad še ni znan.

"Dejanje smo sprva preiskovali kot umor, a ponoči smo prejeli dodatne informacije, ki kažejo na to, da je šlo pri kaznivem dejanju za teroristične uboje," je sporočila policija.

Policija je ponoči preiskala stanovanje v mestnem predelu Varissuo v Turkuju in pri tem aretirala pet ljudi. Glavnega osumljenca, 18-letnega Maročana, so aretirali že v petek takoj po napadu, v katerem sta bila ubita dva človeka, osem pa jih je bilo ranjenih, med njimi šest žensk in dva moška. Kot je na novinarski konferenci sporočila policija, so bile tarča napada najverjetneje ženske, sicer pa je napadalec žrtve izbiral naključno. Moška sta bila ranjena, ko sta jim priskočila na pomoč. Starost žrtev je med 15 in 67 let, trije ranjeni so tuji državljani, iz Švedske, Italije in Velike Britanije.

V Nemčiji z nožem napadla dva najstnika

Nemška policija je priprla najstnika, ki sta osumljena, da sta včeraj v Wuppertalu v zahodnem delu države z nožem ubila nekega moškega, še enega človeka pa ranila. Osumljenca, stara 14 in 16 let, sta domnevno sirskega rodu, napadena moška pa naj bi bila Iračana. Policija v zvezi z napadom išče še dva človeka.



Napadalec je 18-letni Maročan, ki je v državo prispel v začetku leta 2016 in zaprosil za azil. Živel je v sprejemnem centru v Turkuju. Njegove identitete policija še ni objavila. Motiv za napad še ni znan. Ker so ga policisti ustrelili v nogo, je napadalec trenutno v bolnišnični oskrbi. "Zaradi njegovega zdravstvenega stanja glavnega osumljenca še nismo zaslišali," je povedal Laine. Po navedbah policije je napadalec najverjetneje delal sam, kljub temu pa še vedno iščejo "morebitne druge storilce".

Trenutno je tako priprtih šest ljudi. "Preiskujemo vlogo teh petih ljudi, za zdaj pa še nismo prepričani, ali so kakor koli povezani z napadom. Bili so v stiku z glavnim osumljencem," je pojasnil predstavnik nacionalnega preiskovalnega urada Markus Laine.

Napad v središču mesta

Napad se je zgodil na trgu Puutori v središču mesta. Takoj po napadu so zaprli središče mesta, po nekaj urah pa so ga spet odprli. Finske oblasti so po dogodku povišale stopnjo pripravljenosti po vsej državi ter okrepile nadzor na letališčih in železniških postajah ter policijsko prisotnost na cestah, navaja tiskovna agencija AFP.

Na Finskem džihadističnih napadov do zdaj še ni bilo, premier Juha Sipila pa je Fincem sporočil, da morajo "ostati enotni in se na sovraštvo ne odzivati s sovraštvom".

