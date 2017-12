Foto: Odsev leta 2017 - svet, ujet v 100 fotografij

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Vladimir Putin - še vedno eden najvplivnejših ljudi na planetu. Foto: Reuters Dodaj v

28. december 2017 ob 06:47

Ljubljana - MMC RTV SLO

Prebežniške usode, porušena mesta in rožljanje z orožjem, naravne nesreče, politična pregovarjanja, vmes pa tudi kakšen svetel žarek ali zgodba, v kateri je bilo zmagovalcev več.

Leto 2017 se izteka. Bilo je ... kakšno? Vsak Zemljan bi ga verjetno označil s svojo besedo, odvisno, kje se je rodil in kakšno družbene, gospodarske, politične in osebne razmere ga obkrožajo. Američani so dobili novega predsednika, ki se je kmalu začel zapletati v besedne dvoboje s severnokorejskim voditeljem, Tajci so izgubili kralja, v Zimbabveju so zrušili dolgoletnega predsednika. Karibske otoke in ZDA so jeseni drug za drugim klestili orkani in tropske nevihte, Kitajci in Mehičani so vili roke zaradi potresov, v Evropi so poleti divjali požari.

Prebežniki iz Afrike in Azije so skušali životarjenje doma zamenjati za novo upanje v Evropi, nekaterim muslimanom so ZDA zaprle vrata v državo, iz Mjanmara so prihajale žalostne podobe preganjane muslimanske manjšine. V Iraku in Siriji je še naprej pokalo, tudi v Evropi je bilo nekaj terorističnih napadov, Američani pa so po vsakem strelskem pohodu znova in znova razpravljali o prepovedi ali vsaj omejitvi dostopa do orožja. Zamenjalo se je nekaj vlad in predsednikov, Evropa, kot kaže, ne bo dobila nove države Katalonije, Velika Britanija pa mukoma zapušča Evropsko unijo.

V spodnji galeriji smo zbrali sto fotografij - takšne, ki predstavljajo najpomembnejše dogodke leta po svetu, in takšne, ki so tako odlično ujele neki trenutek v času, da povedo več kot besede.

