Foto: Pod debelo plastjo blata v Kaliforniji umrlo 17 ljudi

11. januar 2018 ob 08:53

Santa Barbara - MMC RTV SLO

Razmere v južni Kaliforniji so zaradi zemeljskih plazov še vedno hude. Število smrtnih žrtev se je zvišalo na 17, okoli 20 ljudi je pogrešanih, zato se reševalci prebijajo skozi plasti blata in naplavin.

Najhuje je prizadeto okrožje Santa Barbara severno od Los Angelesa, kjer so nedavni požari uničili rastlinje, ki je do zdaj zadrževalo zemljo. Nato je nastopilo obdobje obilnega deževja, ki je prineslo poplave, te pa so sprožile zemeljske plazove.

Okoli 300 ljudi so s streh uničenih domov rešili s helikopterji. Umrlo je 17 ljudi, 28 ljudi so poškodovanih prepeljali v bolnišnice. Plazovi so v Santa Barbari in Montecitu uničili več kot 100 domov, okoli 300 hiš bo potrebovalo temeljito prenovo.

Preden so se plazovi sprožili, so oblasti ukazale evakuacijo 7.000 ljudi iz krajev Carpinteria, Montecito in Goleta, a večina se je odločila, da ostanejo doma. Naplavine so zaprle tudi dele regionalne ceste, ki povezuje sever in jug Kalifornije, avtocesta, ki pelje skozi Montecito, pa je neprevozna.

V obilnem deževju v torek je v nekaterih najbolj prizadetih krajih padlo skoraj 40 centimetrov dežja na kvadratni meter v eni uri - za sprožitev plazov bi bilo v takšnih razmerah dovolj že okoli 13 centimetrov.

Različne naravne katastrofe so ZDA v letu 2017 stale rekordnih 306 milijard dolarjev (256 milijard evrov), leto 2017 pa je bilo tudi tretje najtoplejše v zgodovini države. Kalifornija je kar v petih izmed zadnjih šestih let doživela hudo sušo.

