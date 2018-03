Foto: Protesti zaradi cestnine na avtocesti med Albanijo in Kosovom

Več poškodovanih po spopadih s policijo

31. marec 2018 ob 18:02,

zadnji poseg: 31. marec 2018 ob 21:00

Kukes - MMC RTV SLO, Reuters

Na avtocesti, ki povezuje Albanijo s Kosovom, se je zbralo več tisoč jeznih protestnikov, ogorčenih nad vladno odločitvijo o prvi uvedbi cestnine v državi. V spopadih s policijo je bilo poškodovanih več ljudi.

Več tisoč prebivalcev severnega mesta Kukes je na protestih zahtevalo ukinitev cestnin, ki jih je vlada premierja Edija Rame uvedla prejšnji teden. Cestninjenje bo po mnenju protestnikov prizadelo predvsem Albance v Kukesu in na Kosovu, ki jih na goratem delu povezuje še ne popolnoma dokončana avtocesta.

"To je kraja," menijo protestniki. Prvih nekaj sto se je mirno zbralo blizu predora Kalimash, vendar so protesti nato postali nasilni. Protestniki so polomili zapornice cestninskih postaj, nekaj teh zažgali in se nato s kamni spopadli s policijo. Po besedah notranjega ministra Fatmirja Xhafaja se je v spopadih poškodovalo 13 policistov, med poškodovanimi naj bi bilo tudi več protestnikov.

Albanske oblasti menijo tudi, da za protesti stojijo posamezniki s kriminalno preteklostjo. Minister Xhafaj je politične stranke pozval, naj se distancirajo od nasilja. Premier Rama je protestnikom zagrozil, da bodo "dobili zaslužen odgovor" in bodo kaznovani za uničevanje. Dejal je, da avtocesta še ni popolnoma končana, in dodal, da naj izgradnjo plačajo tisti, ki jo bodo uporabljali.

Tudi na Kosovu proti cestninam

Novo cestninjenje predvideva plačilo cestnin v višini 2,5 evra za motoriste, pet evrov za avtomobile in do 22 evrov za tovorni promet. Cestnine je obsodil tudi kosovski premier Ramush Haradinaj in jih označil za pretirane. Vodja opozicije Lulzim Basha trdi, da so davkoplačevalci že plačali davek na ceste.

Tovornjakarji opozorili na "novo mejo"

Proti cestninam so ta teden protestirali tudi tovornjakarji, ki so na svoja vozila namestili plakate, na katerih so sporočali, da cestnina postavlja novo mejo na cesti, namenjeni povezavi Albanije s Kosovom, kjer biva večinoma etnično albansko prebivalstvo, t. i. kosovski Albanci. Rama je po takratnih protestih sicer obljubil, da bodo redni uporabniki avtocesti deležni popustov.

J. R.