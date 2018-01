V Tirani več tisoč protestnikov zahtevalo odstop vlade

Opozicija opozarja na organiziran kriminal

27. januar 2018 ob 19:40

Tirana - MMC RTV SLO, STA

Več tisoč protestnikov je v albanski prestolnici Tirana zahtevalo odstop socialistične vlade pod vodstvom premierja Edija Rame, ki ji očitajo povezave z organiziranim kriminalom in omogočanje bogatenja peščice na račun večine.

Protestniki so premierja Ramo in njegovo "nezakonito vlado" pozvali k odstopu, saj je po njihovem prepričanju pahnil Albanijo v revščino in korupcijo. Zahtevajo vlado, ki bo uperjena proti mafiji, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

Opozicija Ramo obtožuje tudi sodelovanja s preprodajalci mamil, saj naj bi iz Albanije naredil "Kolumbijo Evrope", predvsem zaradi nezakonitega trgovanja s konopljo, ki je močno razširjena v državi. Rama vse očitke zanika.

"V imenu vseh Albancev in opozicije zahtevamo, da Rama in njegova nezakonita vlada odideta. Iz Albanije so naredili dom za organiziran kriminal in mamila," je množici v nagovoru dejal vodja opozicijske desnosredinske Demokratske stranke Lulzim Basha.

Po oceni novinarjev se je zbralo več kot 10.000 protestnikov, medtem ko organizatorji navajajo udeležbo od 200.000 do 300.000 ljudi. Policija ocene ni podala, je pa bilo v pripravljenosti 1.500 policistov in vodni topovi, vendar so se protesti končali mirno, poroča B92.

Lani prve parlamentarne volitve

V Albaniji se že več let ostro spopadajo socialisti in konservativci. Šele junija lani so bile po intenzivnem posredovanju ZDA in Evropske unije v državi mogoče parlamentarne volitve, na katerih so zmagali socialisti.

J. R.