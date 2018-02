Albanski premier za skupnega predsednika s Kosovom

Ogorčenje Srbije in opozorila Evropske unije

19. februar 2018 ob 17:46

Priština,Beograd,Bruselj - MMC RTV SLO, STA

Albanski premier Edi Rama je v nedeljo v Prištini na slavnostni seji parlamenta ob desetletnici Kosova napovedal, da bosta imela Kosovo in Albanija v prihodnosti skupno zunanjo politiko, morda pa tudi skupnega predsednika države.

"Albanija in Kosovo bosta imela skupno zunanjo politiko in ne samo skupnih veleposlaništev in diplomatskih misij. Zakaj ne bi imela celo enega predsednika kot simbola narodne enotnosti in skupne nacionalne varnostne politike," je dejal Rama na slavnostni seji parlamenta v Prištini ob deseti obletnici samostojnosti Kosova. Sicer je priznal, da te ideje zdaj še ni mogoče izvesti, a je prepričan, da te sanje lahko postanejo resničnost, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

Napovedal je okrepitev sodelovanja Prištine in Tirane na vseh področjih, med drugim oblikovanje enotnega izobraževalnega sistema. Napovedal je tudi enoten carinski sistem in skupni trg, zaradi uspešnega procesa regionalne integracije, je poročala albanska tiskovna agencija ATA. Glede odnosov med Srbijo in Kosovom je dejal, da morata državi živeti v dobrososedskih odnosih in kot nedeljiv del Evropske unije.

Rama je v preteklosti že večkrat razburil Beograd s svojimi izjavami glede Kosova. Tako je lani razburil z izjavo, da ne more izključiti združitve Albanije in Kosova, če bo še naprej bledela evropska perspektiva držav Zahodnega Balkana.

Srbija: "Ideja velike Albanije mora biti ustavljena"

V Srbiji, ki ima Kosovo še vedno za svojo pokrajino, so to ocenili kot še eno potrditev, da je vzpostavljanje velike Albanije skupen cilj vseh Albancev. Srbski obrambni minister Aleksandar Vulin je tako po nedeljski izjavi Rame dejal, da je velika Albanija največja grožnja za stabilnost in mir na Balkanu. Ideje o tem, da živijo vsi Albanci v eni državi in da imajo enega predsednika, so dokaz velike Albanije, ki mora biti ustavljena na Kosovu, je zapisal v izjavi za javnost po poročanju Tanjuga.

Direktor urada srbske vlade za Kosovo in Metohijo Marko Djurić je dejal, da je molk mednarodne skupnosti veliko bolj skrb vzbujajoč kot izjave nekaterih politikov. "Tišina ni vedno vredna zlata. Včasih je tišina povod za nadaljnje provokacije in nestabilnosti," je dejal in dodal, da je za Srbijo Kosovo del njihove države, zaradi česar tovrstnih zahtev, kot so izjave Rame, ni mogoče pozdraviti in sprejeti, poroča srbski medij N1.

Nasprotovanje tudi v kosovski opoziciji

Vodja poslanske skupine kosovske opozicijske Demokratske lige Kosova (LDK) Avdullah Hoti je prav tako kritiziral izjavo albanskega premierja. Meni, da njegova ideja o skupnem predsedniku Kosova in Albanije kaže na "pomanjkanje spoštovanja" do kosovske države, "do teženj Kosovcev po neodvisni državi, integrirani v Evropsko unijo in Nato", je dejal po navedbah Tanjuga.

EU izjave ocenjuje kot kontraproduktivne

Evropska unija je glede ideje o skupnem predsedniku v odzivu opozorila, da so "izjave, ki jih je mogoče razlagati kot politično vmešavanje v sosednje države", kontraproduktivne tako pri gradnji dobrososedskih odnosov kot tudi pri napredku držav regije na poti v EU. Kot je še dejala Catherine Ray, tiskovna predstavnica zunanjepolitične predstavnice EU-ja Federice Mogherini, je "Evropski svet izpostavil nedvoumno podporo jasni evropski perspektivi regije" in bo še naprej z državami dvostransko sodeloval na njihovi poti v EU in s ciljem boljšega sodelovanja in odnosov v regiji, poroča Tanjug.

J. R.