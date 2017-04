Foto: V Braziliji se je splošna stavka sprevrgla v nasilje

Temer želi z reformami modernizirati državo

29. april 2017 ob 10:24

Rio de Janeiro - MMC RTV SLO

V Braziliji je ob koncu prve splošne stavke po več kot 20 letih izbruhnilo nasilje. Protestniki so v Riu de Janeiru in Sao Paulu zažigali avtomobile in avtobuse, blokirali ceste in ropali trgovine.

Večji del petka je stavka minila mirno. Veliko ljudi je ostalo doma, saj so bile šole, banke in trgovine po vsej državi zaprte. K stavki so pozvali sindikati, ki se ne strinjajo s predlagano pokojninsko reformo, ki predvideva dvig upokojitvene starosti in zmanjšanje nekaterih ugodnosti. Vlada predsednika Michela Temerja po drugi strani zatrjuje, da je reforma nujna, saj bi se v nasprotnem primeru lahko sesul pokojninski sistem.

Proti večeru so se na ulicah večjih mest začeli zbirati opozicijski protestniki, ki so vzklikali gesla proti Temerju. V Riu de Janeiru so se zborovanja spremenila v nasilje, zato je policija protestnike skušala razgnati s solzivcem, ti pa so nanje metali kamenje. Zagorelo je osem avtobusov. V največjem brazilskem mestu Sao Paulu pa se je več tisoč protestnikov odpravilo pred Temerjevo zasebno rezidenco. Tudi to množico je policija razgnala s solzivcem.

Predsednik Temer je izjavil, da incidente obžaluje, a da bo nadaljeval prizadevanja za "moderniziranje države". "Brazilski delavci in vlada morajo delati skupaj, da nam bo uspelo spraviti državo iz najhujše recesije v zgodovini," je dodal po poročanju BBC-ja.

Rekordna stopnja brezposelnosti

Stopnja brezposelnosti v državi se je namreč v prvem letošnjem četrtletju še poglobila in dosegla rekordnih 13,7 odstotka, poroča STA. Brez dela je že več kot 14 milijonov ljudi. V rastoči stopnji brezposelnosti se zrcali recesija, s katero se že dve leti bojuje Brazilija. Nepriljubljeni predsednik Temer poudarja, da so za izhod iz krize in zagon gospodarstva potrebne reforme, a ga pri odločitvah omejuje rastoča opozicijska levica.

Leta 2015 se je brazilsko gospodarstvo skrčilo za 3,8 odstotka, po pričakovanjih pa je bil upad BDP-ja lani 3,5-odstoten. Gre za največjo recesijo v zadnjem stoletju, kljub temu pa tako brazilska centralna banka kot vlada napovedujeta, da se bo država letos vrnila k minimalni rasti.

Temer se je na oblast zavihtel lani, potem ko je kongres odstavil takratno predsednico Dilmo Rousseff. Njegov mandat bo trajal do decembra leta 2018.

A. P. J.