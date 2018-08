Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.2 od 40 glasov Ocenite to novico! Izpod ruševin so že povlekli sedem ljudi. Foto: Reuters Most naj bi bil pod ustreznim nadzorom. Razlog za zrušenje še ni znan. Foto: Reuters Viadukt se je zrušil na industrijsko območje Genove. Foto: Reuters Viadukt se je sesul v globino. Foto: EPA VIDEO Tragedija na avtocesti pr... Dodaj v

Foto: V zrušenju viadukta v Genovi umrlo najmanj 35 ljudi

Viadukt je bil obnovljen leta 2016

14. avgust 2018 ob 12:48,

zadnji poseg: 14. avgust 2018 ob 21:37

Genova - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Na avtocesti v Genovi v Italiji se je zrušilo okoli sto metrov avtocestnega viadukta. Po podatkih reševalnih služb je umrlo najmanj 35 ljudi. Oblasti napovedujejo kaznovanje odgovornih.

V hudem neurju se je porušil 100-metrski del mostu na višini 50 metrov, takrat pa se je na njem nahajalo do 35 vozil. Most je padel na dve skladišči, ruševine pa so padale tudi na železniške tire in v reko, poroča Reuters. Iz 11 poslopij v bližini ali pod še stoječim delom mostu je bilo evakuiranih več kot 400 ljudi.

Kot kaže, most ni ubil nikogar na tleh. Umrli naj bi le ljudje, ki so se takrat vozili na njem, je sporočila civilna zaščita. Viadukt naj bi se po prvih domnevah zrušil, ker je popustila njegova struktura.

"Apokaliptičen" prizor

Očividci so prizor porušenega mostu opisali kot "apokaliptičen". Po poročanju italijanskih medijev je med mrtvimi tudi en otrok. Najmanj štiri huje poškodovane so izvlekli iz ruševin in jih prepeljali v bolnišnico. Pri iskanju žrtev in preživelih sodeluje okoli 200 gasilcev. Ti so sporočili, da so do zdaj izpod ruševin rešili sedem ljudi.

Pristojni domnevajo, da je pod ruševinami še več deset vozil. Reševalci so na kraju zrušenja našli tudi nekaj avtomobilov in tovornjakov, ki so ob zrušenju zgrmeli v globino.

Reševanje ovira močan dež

Na kraju nesreče so številne ekipe gasilcev, policistov in reševalcev, pa tudi vodniki reševalnih psov, ki bodo v močnem dežju pod ruševinami pomagali iskati morebitne žrtve. Reševalni akciji se je pridružila tudi t. i. ekipa Usar – gasilci, specializirani za reševanje v urbanih nesrečah. Na kraju dogodka je okoli 200 reševalcev različnih služb.

Vremenoslovci so zaradi deževja na tem območju razglasili oranžni alarm.

Salvini: Nesprejemljiva katastrofa

Notranji minister Matteo Salvini je poudaril, da gre za "nesprejemljivo katastrofo", in se zavezal, da bodo ugotovili odgovorne. "Zahvaljujem se gasilcem, profesionalnim reševalcem in prostovoljcem, ki so posredovali v prvih minutah in ki še vedno rešujejo življenja. Žal je potrjenih 30 smrtnih žrtev in veliko huje ranjenih," je dejal Salvini na novinarski konferenci na Siciliji. Obljubil je, da bo šel do konca pri ugotavljanju, kdo je odgovoren za to "nesprejemljivo katastrofo, saj ni mogoče delati in umreti na ta način v letu 2018", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Dodal je, da se je tudi sam stokrat peljal čez ta viadukt in da bo storil vse, da bo "dobil imena vseh odgovornih iz preteklosti in sedanjosti", saj je ta način smrti nesprejemljiv za Italijo. Poudaril je tudi nujnost vlaganj v obnovo splošno obrabljene cestne in druge infrastrukture v državi, s tem pa tudi v varnost.

Italijanski minister za promet Danilo Toninelli je dejal, da se zdi, da se je "zgodila grozna tragedija" in da pozorno spremlja dogajanje.

Stefano Marigliani iz družbe Austostrade, ki upravlja avtoceste, je dejal, da je bil most "ves čas pod nadzorom, celo bolj, kot to zahteva zakon". Dodal je, da "ni bilo razlogov, da bi imeli most za nevarnega".

Viadukt obnovili pred dvema letoma

Gre za most na avtocesti A10, ki povezuje italijansko in francosko obalo. Viadukt so odprli 4. septembra 1967. Dolg je 1.182 metrov, visok 45 metrov, naslanja pa se na tri betonske stebre, ki so visoki 90 metrov. Najdaljši razpon med dvema stebroma je 210 metrov. Vse od njegovega odprtja pred petimi desetletji je bil viadukt predmet razprav, tudi zato, ker je bil speljan nad gosto poseljenim predelom Genove. V zadnjih letih so ga temeljito prenovili, nazadnje leta 2016. Omenjena avtocesta je ena glavnih prometnic v italijanski pokrajini Ligurija.

A. P. J., B. V., foto: EPA