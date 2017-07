Francija: Ob državnem prazniku tudi spomin na napad v Nici

Trump častni gost pariške slovesnosti

14. julij 2017 ob 13:34,

zadnji poseg: 14. julij 2017 ob 20:39

Pariz - MMC RTV SLO/STA

Ob obletnici padca trdnjave Bastilja leta 1789 je v Parizu potekala vojaška parada, ki sta si jo ogledala tudi francoski in ameriški predsednik, Emmanuel Macron in Donald Trump.

Trump je bil častni gost na slovesnosti, ki je bila namenjena tudi spominu na stoto obletnico vstopa ZDA v prvo svetovno vojno. Slovesnost je že v četrtek označil kot "čudovito narodno praznovanje". "Naša dva naroda sta za vedno združena v duhu revolucije in boja za svobodo," je dodal novinarski konferenci. Prijateljstvo med obema državama pa je, kot njegove besede povzema francoska tiskovna agencija AFP, "neuničljivo".

Letošnje praznovanje obletnice začetka francoske revolucije sovpada tudi z obletnico terorističnega napada v Nici pred letom dni. Takrat je med proslavljanjem državnega praznika umrlo 86 ljudi, ko je 31-letni Mohamed Lahouaiej Bouhlel s tovornjakom zapeljal po promenadi, polni ljudi.

Macron se je po slovesu od Trumpovih odpravil v Nico, kjer so se spomnili terorističnega napada. Pridružile so se mu družine, ki so v napadu izgubile bližnje, pa tudi pripadniki varnostnih sil in reševalci, ki so posredovali ob napadu. Potekal je vojaški sprevod, ki sta mu sledila spominska slovesnost in koncert.

Obiskovalcem so organizatorji razdelili 12.000 ploščic v barvah francoske zastave, ki so jih položili na pločnik ob promenadi. Iz njih so pozneje sestavili francosko nacionalno geslo "Svoboda, enakost, bratstvo".

Odlikovanje policistov in civilista

Med slovesnostjo so odlikovali policista Gaetana Roya in Magali Cotton, ki sta lovila napadalca in ga na koncu tudi ustrelila. Odlikovanje je prejel tudi civilist Franck Terrier, ki je pod tovornjak vrgel svoj moped, skušal pa je tudi splezati v voznikovo kabino.

V večernih urah je bil na programu še koncert, spust balonov in prižig 86 svetlobnih stožcev, ki simbolizirajo 86 smrtnih žrtev napada.

Francoski predsednik je ob tem spomnil na pomen državnega praznika. "14. julij 1789 je bil za Francijo dan boja za svobodo in postopoma je postal praznik," je povedal Macron. "14. julij 2016 nas je na krut način spomnil na ceno te svobode," je poudaril.

Spominske slovesnosti v Nici so se udeležili med drugim nekdanja predsednika Francois Hollande in Nicolas Sarkozy ter več predstavnikov državnih oblasti.

Bo Trump spremenil stališče do pariškega sporazuma?

Ameriški predsednik in njegova žena Melania sta v Pariz prispela že v četrtek. Predsednika sta se med drugim sešla tudi na dvostranskem srečanju. Trump, ki je pred časom napovedal izstop iz pariškega podnebnega sporazuma, je po srečanju nakazal, da bi lahko spremenil svoje stališče do sporazuma.

B. V., J. R.