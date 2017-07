Trump v Parizu: "Glede pariškega sporazuma bi se lahko nekaj zgodilo"

Macron: "Francija in ZDA želita sodelovati pri načrtih za prihodnost Sirije"

13. julij 2017 ob 09:37,

zadnji poseg: 13. julij 2017 ob 21:14

Pariz - MMC RTV SLO/STA

Po sestanku francoskega predsednika Emmanuela Macrona in ameriškega kolega Donalda Trumpa v Elizejski palači je slednji nakazal, da bi lahko spremenil svoje mnenje o pariškem podnebnem sporazumu.

"Spoštujem odločitev predsednika Trumpa. Izvedel bo ustrezen razmislek in delo, ki sta v skladu z njegovimi obljubami med kampanjo," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal Macron. Na novinarski konferenci po srečanju je ob tem poudaril, da sam ostaja zavezan pariškemu podnebnemu sporazumu, od katerega je Trump 1. junija sicer naznanil odstop ZDA.

Ameriški predsednik je medtem dejal, da bi se glede pariškega sporazuma lahko nekaj zgodilo. "Bomo videli, kaj se bo zgodilo. O tem bomo govorili v prihodnjem obdobju. Če se bo zgodilo, bo krasno, če ne, pa bo tudi v redu," je povedal.

Trump je na konferenci v Parizu spregovoril tudi o prekinitvi ognja na jugozahodu Sirije, ki je po dogovoru med Rusijo in ZDA začel veljati minulo nedeljo. Dogovor po njegovih besedah kaže, da so pogovori z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom prinesli rezultate.

"Dialog je prinesel prekinitev ognja. To bo še nekaj časa trajalo. Iskreno povedano delamo na drugi prekinitvi ognja v zelo težavnem delu Sirije. Če nam uspe to in še malo, potem kar na enkrat ne bo več streljanja v Siriji," je poudaril.

Kot je dejal Macron, želita ZDA in Francija sodelovati pri izdelavi načrta za prihodnost Sirije po koncu vojne. Državi si prizadevata za oblikovanje kontaktne skupine za Sirijo, ki bi se ukvarjala posebej s tem, je poudaril Macron.

Kljub sicer različnim stališčem glede svetovne trgovine pa si želita po besedah Macrona državi tudi skupaj boriti proti dampingu.

Trump se je odzval tudi na obtožbe glede srečanja njegovega sina Donalda Trumpa mlajšega z rusko odvetnico Natalijo Veselnickajo v času predvolilne kampanje. Sina je označil za krasnega moža in dodal, da bi se vsakdo odločil za takšno srečanje. Izpostavil je, da se iz tega srečanja ni zgodilo nič. Ruska pravnica naj bi sicer Trumpovemu sinu obljubljala informacije o demokratski predsedniški kandidatki Hillary Clinton.

Trumpov dvodnevni obisk Francije

Trump, ki je v Francijo prispel z ženo Melanio, se bo udeležil praznovanja ob Dnevu Bastilje, ki zaznamuje obletnico simboličnega začetka francoske revolucije, zavzetja znamenitega zapora Bastilja 14. julija 1789, prisoten pa bo tudi na komemoraciji ob 100-letnici vstopa ZDA v prvo svetovno vojno.

Iz letališča Orly, kjer je pristalo ameriško predsedniško letalo, se je Trump z Melanio odpravil na ameriško veleposlaništvo v Parizu, kasneje pa se je srečal še z ameriškimi vojaškimi poveljniki.

Prva dama je obiskala tudi otroško bolnišnico na jugu francoske prestolnice, kjer se je pogovorila z otroki.

Francoski predsednik Macron je z ženo Brigitte v vojaškem muzeju Hotel des Invalides z vojaškimi častmi sprejel predsednika Trumpa z ženo Melanio. Predsednika sta po pozdravu skupaj s prvima damama na dvorišču muzeja prisluhnila himnama obeh držav in pregledala častno stražo. Para sta si ogledala tudi grobnico Napoleona Bonaparteja.

Prvi dami sta obiskali katedralo Notre Dame, popeljali sta se tudi po reki Seni. Zvečer sta oba para odšla na večerjo v restavracijo Jules Verne na Eifflovem stolpu.

Veliko nasprotovanj obisku

Medtem je Trumpov prihod v francosko glavno mesto povzročil tudi veliko nasprotovanj. Na tisoče protestnikov naj bi se zgrnilo na ulice Pariza in ustvarilo t. i. "območja brez Trumpa", na katerih bodo ponoči glasba, ples in predstave.

Organizatorji protestov pod imenom Pariz proti Trumpu sporočajo, da nasprotujejo "njegovim stališčem glede podnebne krize, njegovi mednarodni politiki zoper migrante, njegovim seksističnim govorom in obnašanju, njegovi islamofobiji in rasističnim izjavam, njegovim vojaškim načrtom po svetu in njegovemu neoliberalizmu in kapitalizmu".

B. V., J. R.