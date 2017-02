Francija: Policija preiskala sedež Nacionalne fronte

NF: To je medijska operacija

22. februar 2017 ob 10:59

Pariz - MMC RTV SLO

Francoska policija je izvedla preiskavo na sedežu francoske skrajno desne Nacionalne fronte (NF) v Parizu v okviru preiskave domnevnih zlorab evropskih sredstev.

Evropski parlament namreč pravi, da je Marine Le Pen, evropska poslanka od leta 2004 in predsednica stranke, osebje stranke plačevala s sredstvi parlamenta. Po pravilih bi moral biti ta denar porabljen le za plačilo asistentov, ki delajo v Evropskem parlamentu.

Do kršitve je po mnenju parlamenta prišlo v letih 2011 in 2012, potem ko je Marine Le Pen prevzela vodenje Nacionalne fronte januarja 2011. Kot je sporočil parlament, je takrat 20 asistentov, ki so bili predstavljeni kot pomočniki v parlamentu, nadaljevali z delom za NF drugod, poroča Al Džazira.

Marine Le Pen: Politično motivirane obtožbe

Marine Le Pen, ki je na obisku v Libanonu, se na racijo, drugo v letu dni, še ni odzvala, v preteklosti pa je vselej že zanikala neustrezno porabo evropskih sredstev. Al Džazira poroča, da predsednica NF-ja obtožbe označuje za politične s strani njenih nasprotnikov, ker sama zastopa stališča proti EU-ju.

Iz stranke so sporočili, da to, da je policija še eno racijo v istih prostorih, potrjuje, da v prvi raciji niso našli ničesar. NF je preiskovalce obtožil, da želijo z "medijsko operacijo" škodovati predvolilni kampanji Marine Le Pen pred predsedniškimi volitvami, ki bodo aprila.

Do preiskave na sedežu NF-ja je prišlo le nekaj dni po obtožbah o korupciji zoper konservativnega kandidata, nekdanjega premierja Francoisa Fillona, ki se mu očita plačevanje svoje žene kot asistentke v francoskem parlamentu, čeprav tam nikoli ni delala.

B. V.