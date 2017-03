Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Bruno Le Roux je dejal, da se je za potezo odločil, ker se je čutil odgovornega, a je zanikal, da bi ravnal nezakonito. Foto: EPA Notranje ministrstvo bo zdaj vodil Matthias Fekl. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Francoski notranji minister po škandalu z zaposlitvijo hčerk odstopil

21. marec 2017 ob 18:56

Pariz - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Francoski notranji minister Bruno Le Roux je priznal, da je najel svoji hčerki v poslanski pisarni, ko sta bili še mladoletni. Le Roux je odstopil, a obenem zanikal, da je ravnal nezakonito.

Francosko tožilstvo je proti nekdanjemu ministru uvedlo preiskavo, premier Bernard Cazeneuve pa ga je poklical na zagovor. Le Roux je na novinarski konferenci povedal, da je predsedniku Francoisu Hollandu podal svoj odstop še pred uvedeno preiskavo tožilstva. Njegov naslednik je Matthias Fekl.

Skupaj zaslužili okoli 55.000 evrov

Dodatno je pojasnil, da sta njegovi hčerki dejansko delali za svoje plačilo in da je bila zaposlitev v skladu s parlamentarnimi pravili, vendar ne želi, da bi zadeva ovirala delo vlade. "Odgovornost, ki jo zahteva boj proti terorizmu, kriminalu in obvladovanju migrantskega toka, pa pomeni, da ne smemo biti ranljivi za kakršne koli oblike pritiskov," je dejal.

Televizija TMC je poročala, da sta hčerki nekdanjega ministra podpisali skupno 24 kratkoročnih pogodb za delo v parlamentu, predvsem med šolskimi in študijskimi počitnicami. Mlajša hčerka je bila stara komaj 15 let, ko je prvič delala za očeta. Skupaj sta med letoma 2009 in 2016 zaslužili približno 55.000 evrov.

51-letni Le Roux, ki je položaj prevzel decembra lani, je za omenjeno televizijo povedal, da sta njegovi hčerki opravljali kratkotrajna počitniška dela. Ob tem je zavrnil primerjave s predsedniškim kandidatom desnice Francoisom Fillonom, na katerega letijo očitki o fiktivnih zaposlitvah svoje žene in otrok v poslanski pisarni.

TMC je tudi poročal, da sta bili dve pogodbi podpisani za obdobje, ko je ena izmed hčerk opravljala pripravništvo v Belgiji, druga pa je imela pouk. Iz ministrovega kabineta so za televizijo pojasnili, da sta dekleti ure oddelali med počitnicami, delali pa sta tudi zunaj pisarne in v prostem času.

