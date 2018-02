Francoski plezalki bodo morda opravili amputacije na rokah in nogi

Na gori je imela halucinacije

2. februar 2018 ob 16:38

Pariz - MMC RTV SLO

Francoska plezalka Elisabeth Revol, ki so jo konec januarja poljski plezalci rešili z gore Nanga Parbat v Pakistanu, je opisala dogajanje na gori. Doživela je halucinacije, njen soplezalec pa je dobil hudo obliko višinske bolezni.

Kot je po vrnitvi v Francijo (prek Islamabada in Švice) dejala Elisabeth Revol, je morala na gori, imenovani tudi "Ubijalska gora", zapustiti poljskega soplezalca Tomasza Mackiewicza, ki je bil slaboten in je imel hudo obliko višinske bolezni.

Po poročanju BBC-ja je dejala, da se je Mackiewiczevo stanje poslabšalo, ko sta se spuščala z vrha gore. Poljski plezalci, ki so prišli na pomoč, so v dramatični reševalni operaciji lahko rešili le njo, Mackiewicz pa je najverjetneje umrl. Elisabeth Revol je utrpela ozebline na rokah in nogi, zdravniki v Franciji pa zdaj ocenjujejo, ali bodo potrebne amputacije.

Težave med spustom

Par se je začel vzpenjati na goro 20. januarja, v nekaj dneh pa sta se že približala vrhu. Kmalu po tem, ko sta ga na višini 8.120 metrov tudi dosegla, se je Mackiewicz začel pritoževati, da ne vidi. Elisabeth Revol je za francosko tiskovno agencijo AFP dejala, da "ni uporabil maske, saj je bilo čez dan nekoliko megleno, ponoči pa je dobil vnetje očesa."

Tako se je oklepal njenih ramen, ko sta začela nevaren sestop v temi. Kot je dejala francoska plezalka, so se soplezalcu pojavile tudi težave z dihanjem. "Odstranil je zaščito, ki jo je imel prek ust, in začel zmrzovati. Njegov nos je postal bel, nato pa še njegovi roki in nogi."

Čez noč sta se stisnila v vdolbini, njegovo stanje pa se je še slabšalo. "Krvavel je iz ust," je dejala Elisabeth Revol, kar je znak nabiranja tekočine v telesu oziroma končne faze akutne višinske bolezni.

Dejala je, da je poslala več sporočil in prosila za pomoč. Reševalci so ji sporočili, naj se spusti na višino 6.000 metrov. Mackiewicza je pustila za seboj. "To ni bila odločitev, ki sem jo sprejela, ampak mi je bila vsiljena," je dejala.

Ozebline zaradi halucinacij

Ker je mislila, da bo pomoč hitro prispela, se je spustila brez šotora ali prevleke. A reševalci se niso pojavili, zato je bila prisiljena še eno noč preživeti v vdolbini.

Dejala je, da je imela halucinacije zaradi višine. Mislila je, da ji ljudje prinašajo vroč čaj in da jim mora dati svoj čevelj v znak zahvale. Tako je bila pet ur brez čevlja na levi nogi, zaradi česar je dobila ozebline.

Slišala je helikopterje, ki pa zaradi močnega vetra niso mogli do nje. Ker se je bala, da bo še eno noč preživela na prostem, je z mokrimi rokavicami in zmrznjeno nogo začela končni spust. Uspelo ji je doseči eno od reševalnih ekip.

Prepeljali so jo v bolnišnico v Islamabadu, nato pa v Švico in pozneje v Francijo. Kljub težki preizkušnji Elisabeth Revol ne izključuje, da bo spet plezala. "To potrebujem," je dejala.

B. V.