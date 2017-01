Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.8 od 5 glasov Ocenite to novico! Haradinaj je nekdanji poveljnik Osvobodilne vojske Kosova, bil pa je tudi predsednik vlade v Prištini. Zaradi obtožb vojnih zločinov se je moral zagovarjati tudi na haaškem Mednarodnem sodišču za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije, ki ga je leta 2012 oprostilo vseh obtožb in izpustilo na prostost. Srbija svoje tiralice kljub temu ni umaknila. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Francosko sodišče odredilo izpustitev Haradinaja

Srbsko tožilstvo naj bi imelo dokaze

12. januar 2017 ob 12:59

Paris - MMC RTV SLO/Reuters

Kljub zahtevi srbskega pravosodnega ministrstva za izročitev nekdanjega haaškega obtoženca Ramusha Haradinaja, je francosko sodišče odredilo njegovo izpustitev.

Ob zahtevi za izročitev je srbsko pravosodno ministrstvo poslalo tudi spremno dokumentacijo, na osnovi katere bo francosko pravosodje odločalo o izpolnjevanju pogojev za izročitev Haradinaja Srbiji.

Haradinaja so francoske oblasti aretirale prejšnji teden na francoski strani letališča Basel Mulhouse Freiburg na podlagi mednarodne tiralice, ki jo je leta 2004 izdala Srbija in ki ga obtožuje ubojev in vojnih zločinov na Kosovu v letih 1998 in 1999, ko je tam potekala osamosvojitvena vojna kosovskih Albancev.

Srbski premier Aleksandar Vučić je dejal, da ima srbsko tožilstvo številne dokaze proti Haradinaju, tako da bi bilo nenavadno, če Francija ne bi ravnala v skladu z zakonom.

K. Št.